الدوري الإيطالي| التعادل الإيجابي يحسم قمة روما وميلان

صفقات ميلان الشتوية تأتي بالهدف الوحيد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل روما مع ضيفه ميلان بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإيطالي.

بدأ روما بتشكيل مكون من: أولسن - كارسدورب - مانولاس - فازيو - كولاروف - دي روسي - بيليجريني - شيك - زانيولو - فلورنزي - دجيكو

فيما دفع ميلان بكل من: دوناروما - كالابريا - موساكيو - رومانيولي - رودريجيز - كيسييه - باكايوكو - باكيتا - سوسو - بيونتيك - تشالهانوجلو

أتى الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد تمريرة من لوكاس باكيتا وتسديدة من كريشتوف بيونتيك، ليصبح هدفاً كاملاً بفضل الصفقات الشتوية.

وفي الدقيقة 45 وصلت عرضية رائعة إلى باتريك شيك ليسدد بالرأس ولكن نجح جيانلويجي دوناروما في التصدي، ليحتفظ لفريقه بالتقدم في نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني مباشرةً في الدقيقة 46، ارتدت تسديدة باتريك تشيك أمام نيكولو زانيولو ليسجل منها هدف التعادل.

وفي الدقيقة 65 أجرى روما التبديل الأول بنزول ستيفان الشعراوي بدلاً من أليساندرو فلورنزي، وفي الدقيقة 71 ارتقى إدين دجيكو لركنية سددها بالرأس ولكن دوناروما نجح في التصدي.

وفي الدقيقة 77 حل سامو كاستييخو على حساب لوكاس باكيتا، فيما دفع روما بجاستن كلويفرت بدلاً من باتريك شيك في الدقيقة 81، قبل لحظات من تسديدة لورنزو بيليجريني التي ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 87 أجرى ميلان تبديليه بنزول دييجو لاكسالت وباتريك كوتروني على حساب سوسو وبيونتيك، تلاهما التبديل الأخير لروما بنزول دافيدي سانتون بدلاً من ريك كارسدورب.

بذلك يبقى ميلان رابعاً بـ36 نقطة، يليه روما في المركز الخامس بـ35 نقطة، بفارق نقطتين عن سامبدوريا السادس، فيما يبعد ميلان 4 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثالث.