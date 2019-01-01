إنتر يستعيد سينسي قبل مواجهة ساسولو

تعرض للإصابة خلال تأدية الواجب الدولي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى نادي إنتر الإيطالي، اليوم الأربعاء، أنباء طيبة بعودة ستيفانو سينسي لتدريبات الفريق الأول مرة أخرى.

إنتر كان مهدداً بخسارة سينسي في مباراته القادمة بالدوري أمام ساسولو بسبب إصابة في الفخذ.

وبعد عودة اللاعب مرة أخرى من تأدية الواجب الدولي مع منتخب إيطاليا، تبين سلامته وعدم معاناته من مشكلة كبيرة.

ولم يتحدد حتى الآن إمكانية اعتماد كونتي على اللاعب بشكل أساسي والمجازفة به، أو تركه على دكة البدلاء.

ويسعى انتر للعودة مرة أخرى لطريق الانتصارات من خلال ساسولو، بعد الهزيمة من إنتر بالدوري وضد برشلونة بدوري الأبطال.

تقارير - دي خيا يغيب عن مواجهة ليفربول ومخاوف من ابتعاده لمدة طويلة

أجويرو يتعرض لحادث سيارة قبل تدريب مانشستر سيتي

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني بجدول الكالتشيو بـ18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فقط عن يوفنتوس المتصدر.