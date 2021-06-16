لا وقت لالتقاط الأنفاس... بداية صعبة للكبار ومواجهة عربية مبكرة في الدوري الإنجليزي 2021-22

قرعة مثيرة للدوري الإنجليزي في موسم 2021-22

أجريت اليوم الأربعاء قرعة الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" لموسم 2021-22 والتي أسفرت عن مواجهات مثيرة وكبيرة كل جولة تقريبًا.

وسينطلق موسم 2021-21 يوم 14 أغسطس المقبل ويستمر حتى 22 مايو 2022.

وسيفتتح حامل اللقب مانشستر سيتي مبارياته بالحلول ضيفًا على توتنهام في ملعبه.

أما ليفربول فسيحل ضيفًا على نورويتش سيتي العائد إلى الدوري. في حين سيستضيف آرسنال فريق برينتفورد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" للمرة الأولى في تاريخه".

وستكون قمة مباريات الجولة الافتتاحية حينما يلتقي مانشستر يونايتد مع عدوه اللدود ليدز يونايتد.

وسيستقبل بطل أوروبا فريق تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج فريق كريستال بالاس.

إثارة منذ البداية

إثارة الدوري الإنجليزي ستبدأ مبكرًا فبعد المواجهة بين توتنهام والسيتي الجولة الأولى ستشهد الجولة الثانية ديربي لندني بين آرسنال وتشيلسي.

ويبدو أن القرعة حملت لتشيلسي وآرسنال إثارة منذ البداية ففي الجولة الثالثة سيحل أرسنال ضيفًا على مانشستر سيتي ويستقبل ليفربول فريق تشيلسي.

وفي الجولة السادسة ستكون الفرصة مواتية لمشاهدة إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا حين يحل مانشستر سيتي ضيفًا على تشيلسي.

وكان تشيلسي قد تغلب على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد ليحصد البلوز لقبهم الثاني في البطولة القارية التي كان السيتي يلعب نهائيها لأول مرة.

الجولة السادسة ستشهد كذلك ديربي شمال لندن بين آرسنال وضيفه توتنهام على ملعب الإمارات.

لا وقت لالتقاط الأنفاس

ولن يُمنح السيتي فرصة لالتقاط الأنفاس ففي الجولة السابعة سيحل ضيفًا على ليفربول في مباراة قوية ستجمع بين آخر بطلين للدوري الإنجليزي في مواجهة عربية بين المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب السيتي.

وستحمل الجولة التاسعة مواجهة مثيرة أخرى بل ديربي إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول.

وسيحل مانشستر يونايتد بعدها بأسبوع ضيفًا على توتنهام؛ وفي الجولة الحادية عشرة سيستقبل يونايتد جاره وغريمه مانشستر سيتي.

ورغم اعتيادنا على مواجهة ليفربول وآرسنال في السنوات الماضية في أول 4 جولات من المسابقة إلا أنها هذه المرة تأخرت حتى الجولة الثانية عشرة.

وستعود المباريات القوية ولن تتأخر في الجولة 13 بمواجهة تجمع بين تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا ومانشستر يونايتد وصيف الدوري الأوروبي.

وسيكون مانشستر يونايتد على موعد مع مباراة كبيرة أخرى حينما يلتقي على ملعبه أولد ترافورد بفريق آرسنال في الجولة 14.