ينافس هنري وشيرار.. صلاح يقترب من إنجاز جديد مع ليفربول

هل يفعلها صلاح ويدخل التاريخ من جديد؟

ليفربول على موعد مع التاريخ بعد عودة الدوري الإنجليزي من جديد، للتتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 30 سنة، ولكن محمد صلاح في انتظار استئناف النشاط لسبب خاص آخر.

الدولي المصري نجح في تحقيق لقب هداف البريميرليج مرتين متتاليتين منذ وصوله للريدز، وهو ما يسعى صلاح لتكراره للمرة الثالثة على التوالي، ليدخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابها.

صاحب الـ27 سنة انفرد بلقب الهداف في موسم 2017/2018، بعد تسجيله 32 هدفاً مع ليفربول بفارق هدفين عن النجم الإنجليزي هاري كين.

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وفي الموسم التالي تقاسم الجائزة مع بيير أوباميانج مهاجم آرسنال وساديو ماني زميله في ليفربول، حيث سجل الثلاثي 22 هدفاً على مدار البطولة.

وينافس صلاح بقوة على لقب الهداف مرة أخرى هذا الموسم، حيث يأتي في المركز الثالث، بعدما هز الشباك 16 مرة، بفارق هدف وحيد عن أوباميانج وهدفين عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.

وهو ما يضع صلاح على أعتاب تكرار إنجاز الإنجليزي آلان شيرار أسطورة نيوكاسل، والذي حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي منذ تسميته بالبريميرليج 3 مرات متتالية.

نجم إنجلترا السابق حصل على الجائزة في موسم 1994/1995 بعد تسجيله 34 هدفاً بقميص بلاكبيرن ، وفي الموسم التالي 31 مع نفس الفريق، ثم فاز به بصفوف نيوكاسل في موسم 1996/1997 بعد تسجيله 25 مرة.

لاعب آخر حصل على هذا الشرف، وهو الإنجليزي تييري هنري، حيث حقق الجائزة 3 مرات متتالية مع آرسنال، كان أولها في لقب دوري اللاهزيمة لموسم 2003/2004 بعد إحرازه 30 هدفاً مع المدفعجية.

وفي الموسم التالي تفوق هنري على آندي جونسون مهاجم كريستال بالاس، وانتزع اللقب بعد تسجيله 25 مرة في الدوري الإنجليزي، وأخيراً في موسم 2005/2006 بتسجيله 27 هدفاً.

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يذكر أن ليفربول يحتل صدارة النسخة الحالية من البريميرليج بعد 29 جولة قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، حيث يمتلك 82 نقطة، مقابل 57 لمانشستر سيتي الثاني.

ويخوض الريدز مباراتهم الأولى بعد العودة من التوقف، يوم الأحد 21 يونيو الجاري خارج ملعبهم أمام إيفرتون، وهم على بعد خطوات قليلة من حسم اللقب.