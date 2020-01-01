الدوري الإنجليزي يرفع شعار لا للعنصرية ويدعم منظمات محاربة كورونا

قرار عظيم..

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن استبدال أسماء اللاعبين من على ظهور قمصانهم بكلمة "Black lives matters" في أول 12 مباراة تقام في الجولة المقبلة من البطولة، فيما سيظهر شعار للحركة المناهضة للعنصرية على كل القمصان حتى نهاية الموسم.

وشهدت المملكة المتحدة في الأسابيع الماضية تظاهرات واحتجاجات استهدفت عدم المساواة في رد فعل على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية وكونه ضحية للعنصرية بصورة فجة.

لاعبو كرة القدم في ألمانيا قاموا بدعم الحركة ضد العنصرية بصورة كبيرة في الأسبوعين الأخيرين، لكن الدوري الإنجليزي الممتاز وبجهود اللاعبين والأندية قرروا أن تتضافر الجهود من أجل مكافحة العنصرية بصورة غير مسبوقة.

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وفي بيان رسمي على الموقع الرسمي للبريميرليج كُتِب "نحن، اللاعبون، نقف جنبًا إلى جنب مع الهدف الفريد المتمثل في القضاء على العنصرية أينما وجدت لتحقيق مجتمع عالمي من الشمول والاحترام وتكافؤ الفرص للجميع بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم".

"هذا الرمز [Black liver matters] هو علامة على وحدة الجميع من اللاعبين والموظفين والأندية ومسؤولي المباريات والبريميرليج."

"تدعم رابطة الدوري الإنجليزي رغبة اللاعبين في استبدال أسمائهم بالشعار على الجزء الخلفي من القمصان في أول 12 مباراة من موسم 2019-20 الذي سيُستأنف الأيام المقبلة."

واختُتم البيان "سيظهر الشعار على القمصان حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى شارة تشكر العاملين في القطاع الصحي على عملهم أثناء أزمة فيروس كورونا".

كما أكد البيان على دعم الرابطة للاحتفال بطريقة ضد العنصرية، مع التأكيد على أن الرابطة تُشدد وترفض العنصرية في أي مكان وليس فقط في عالم كرة القدم.

الجدير بالذكر أن منافسات كرة القدم سوف تعود للحياة مجددًا في إنجلترا بدايةً من 17 يونيو بمباراة مانشستر سيتي وآرسنال ضمن منافسات البريميرليج، بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب كورونا.