ماجواير: أطمح لإعادة مانشستر يونايتد لمكانته الطبيعية

لا يريد التطور على الجانب الفردي فقط

يصر هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، على رغبته في إثبات قدراته وقيادة فريقه لتحسين وضعه الحالي.

الدولي الإنجليزي انضم للشياطين الحمر الصيف الماضي من ليستر سيتي بـ80 مليون جنيه إسترليني.

ماجواير قدم مستويات جيدة في العديد من المباريات، بينما انخفض مستواه في البعض الآخر تزامناً مع حالة الفريق.

وفي هذا السياق قال اللاعب:"ليستر حاول إبقائي لفترة أطول لارتباطي معهم بعقد طويل المدى، ولكن مانشستر أرادني وقاتل لضمي، اتمنى استفادة الجميع من هذه الصفقة".

وأضاف:"طموحي الآن هو إثبات قيمتي مع النادي، ليس فقط على الجانب الفردي، ولكن لمساعدة الفريق على العودة مرة أخرى لمكانته الطبيعية".

14 مباراة في 6 أسابيع، "جرثومة" الشتاء التي تُهدد ليفربول!

ساري يعلن غياب رونالدو عن مواجهة أتالانتا

وتأتي تصريحات ماجواير قبل مواجهة شيفيلد يونايتد بعد غد الأحد، في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز من أجل تحسين مركزهم، حيث يحتلون المركز السابع بـ16 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع.