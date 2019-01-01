الدوري الإنجليزي| ليفربول يسترد الصدارة بثلاثية في شباك بورنموث

ماني وفينالدوم وصلاح يسجلون للريدز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق ليفربول ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإنجليزي.

البداية أتت في الدقيقة 12 بتسديدة من روبرتو فيرمينو تصدى لها أرتور بوروك، وفي الدقيقة 24 أرسل ساديو ماني عرضيةً إلى رأس ساديو ماني ليسجل أول الأهداف.

وفي الدقيقة 34 تلقى جورجينيو فينالدوم تمريرة أندرو روبرتسون ليسجل ثاني الأهداف، وقبل نهاية الشوط نجح بوروك في التصدي لكرة محمد صلاح، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم الريدز 2-0.

وفي الدقيقة 48 بعد تناقل رائع للكرة أرسل فيرمينو الكرة إلى صلاح ليسجل منها ثالث الأهداف.

وفي الدقيقة 56 أضاع ماني فرصة زيادة الفارق، ليخرج جوردان إيبي لاعب ليفربول السابق ويحل دومينيك سولانكي لاعب ليفربول السابق أيضاً في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 73 حل ليس موسيه بدلاً من جيفرسون ليما، قبل 3 دقائق من ارتطام محاولة صلاح في العارضة.

وفي الدقيقة 77 أجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديله الأول بنزول ترينت أليكساندر أرنولد بدلاً من جورجينو فينالدوم.

وفي الدقيقة 87 حاول فيرمينو مجدداً من انفراد تصدى له بوروك بسهولة بعد تسديدة سيئة، في الوقت ذاته حل ديفوك أوريجي بدلاً من ساديو ماني، ثم دانييل ستوريدج على حساب فيرمينو في الدقيقة 90.

بذلك يعود ليفربول إلى صدارة البريميرليج بـ65 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما حل بورنموث في المركز الحادي عشر بـ33 نقطة.