تحدى أصدقائك .. أفضل 50 سؤال في كرة القدم

إذا كنت تضع تحديًا للأصدقاء أو فريق كرة القدم أو مسابقة عائلية، فإن جول لديه بعض الخيارات الرائعة للاختيار من بينها .. إليك 50 سؤال في كرة القدم

أي وقت هو وقت مناسب لإجراء مسابقة ، بل والأفضل من ذلك إذا كانت مسابقة خاصة بكرة القدم!

أجبر فيروس كورونا الملايين من الأشخاص على الإغلاق في جميع أنحاء العالم وأصبحت الاختبارات الافتراضية مع العائلة أو الأصدقاء على تطبيقات زووم وسكايب وجوجل هانجاوت طريقة ممتعة لقضاء الوقت معًا.

لذا سواء كان ذلك تحدياً إلكترونياً ، أو مسابقة كلاسيكية ، إليك ٥٠ من أفضل أسئلة مسابقة كرة القدم لاختبار حتى ألمع أدمغة كرة القدم.

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أسئلة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

من هو صاحب أسرع هاترك في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ من هو اللاعب الذي لعب أكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (برصيد ٦٥٣ مباراة)؟ يشارك ثلاثة لاعبين الرقم القياسي لمعظم البطاقات الحمراء في الدوري الإنجليزي الممتاز (٨). من هم هؤلاء اللاعبون؟ برصيد ٢٦٠ هدفاً ، من هو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؟ متى كان الموسم الافتتاحي للدوري الإنجليزي الممتاز؟ أي فريق فاز بلقب الدوري الإنجليزي الأول؟ مع ٢٠٢ مباراة نظيفة ، أي حارس مرمى لديه أفضل سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ كم عدد الأندية التي شاركت في الموسم الافتتاحي للدوري الممتاز؟ من هم اللاعبين الثلاثة الذين تشاركوا في الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز في ٢٠١٨-٢٠١٩؟ أسرع هدف سجل في تاريخ الدوري الإنجليزي جاء في ٧.٦٩ ثانية. من سجلها؟

الإجابات:

ساديو ماني (دقيقتان ٥٦ ثانية لساوثامبتون ضد أستون فيلا في ٢٠١٥) جاريث باري باتريك فييرا وريتشارد دن ودنكان فيرجسون آلان شيرير ١٩٩٢-١٩٩٣ مانشستر يونايتد بيتر سيش ٢٢ بيير إميريك أوباميانج، محمد صلاح وساديو ماني شين لونج (لـ ساوثامبتون ضد واتفورد في ٢٠١٨-٢٠١٩)

أسئلة مسابقة كأس العالم

كانت هناك بطولتان لكأس العالم. ما اسم البطولة الاولى؟ أي بلد فاز بأول كأس عالم في عام ١٩٣٠؟ أي بلد فاز بأكبر عدد من بطولات كأس العالم؟ فازت ثلاث دول بكأس العالم مرتين. يمكنك تسميتهم؟ ي بلد شارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم ، لكنه لم يفز أبداً بالمنافسة؟ سيتم استضافة كأس العالم ٢٠٢٦ في ثلاث دول مختلفة. يمكنك تسميتهم؟ في أي بطولة كأس عالم سجل فيها دييغو مارادونا هدفه الشهير "باليد"؟ لرقم القياسي لأهداف كأس العالم هو ١٦ ، من سجله؟ فاز ثلاثة أشخاص بكأس العالم كلاعب ومدرب. ماريو زاجالو وديدييه ديشامب ... هل يمكنك تسمية الثالث؟ فاز لاعبان إنجليزيان بالحذاء الذهبي لكأس العالم. من هؤلاء؟

الإجابات:

كأس جول ريميه / النصر أوروجواي البرازيل الأرجنتين وفرنسا وأوروغواي هولندا الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المكسيك ١٩٨٦ ميروسلاف كلوزه فرانز بيكنباور جاري لينيكر (١٩٨٦) وهاري كين (٢٠١٨)

أسئلة مسابقة كرة قدم متنوعة

من هو لاعب كرة القدم السويدي الذي أدرج بندًا في عقد الدوري الإنجليزي الذي منعه من السفر إلى الفضاء؟ أي لاعب كرة قدم حائز على جائزة الكرة الذهبية كان لديه مجرة ​​سميت باسمه في عام ٢٠١٥؟ هل يمكنك تسمية الألماني الدولي السابق الذي أصبح مصارعًا محترفًا في WWE؟ أي من اللاعبين الدوليين السابقين في إنجلترا وصل إلى المرتبة ١٢ في ترتيب الأغاني في المملكة المتحدة مع أغنية ١٩٨٧ Diamond Lights عام ١٩٨٧؟ من قام بغناء أغنية يورو ٩٦ أغنية "ثلاثة أسود" كعمل كوميدي مزدوج؟ من هو مدرب توتنهام السابق الذي تنافس في رالي داكار؟ ما هو اسم الفندق الذي عاش فيه جوزيه مورينيو عندما كان يدير مانشستر يونايتد؟ أي لقب للنادي الإسباني هو لوس كولشونيروس ، الذي يترجم إلى الإنجليزية باسم "The Mattress Makers"؟ ماهو نادي كرة القدم الذي كان صاحبه نجم الروك الإنجليزي التون جون مرتين؟ حاول رينجرز التوقيع مع أي نجم بعد أن تم تنبيه أليكس ماكليش إلى قدرته من خلال لعبة الفيديو الشهيرة Football Manager؟

الإجابات:

ستيفان شوارز كريستيانو رونالدو - Galaxy Cosmos Redshift 7 (CR7) تيم ويس كريس وادل وجلين هودل (باسم "جلين وكريس") ديفيد بادديل وفرانك سكينر أندريه فيلاز-بواس فندق لوري أتلتيكو مدريد واتفورد ليونيل ميسي

أسئلة مسابقة رونالدو وميسي

قضى ميسي مسيرته المهنية الكاملة في برشلونة ، ولكن ما هو فريقه عندما كان تلميذ؟ أي فريق برتغالي لعب له رونالدو قبل التوقيع مع مانشستر يونايتد؟ رونالدو مرادف للرقم ٧ ، ولكن ما هو الرقم الآخر الذي ارتداه في ريال مدريد؟ اعتزل ميسي دوليًا بشكل مشهور في أي عام قبل عكس قراره؟ رونالدو يهتف بأي كلمة عند الاحتفال بهدف؟ ارتدى ميسي الرقم ٣٠ في بداية مسيرته مع برشلونة وهو الآن رقم ١٠. ما هو الرقم الآخر الذي ارتداه للنادي؟ أي جزيرة برتغالية قبالة سواحل أفريقيا ، والتي تشترك أيضًا في اسمها مع كعكة ، يأتي منها رونالدو؟ فاز ميسي بعدد قياسي من جوائز الكرة الذهبية - كم عدد؟ ساعد رونالدو البرتغال على الفوز بالبطولة الأوروبية في أي عام؟ أي شركة ملابس رياضية ألمانية متعددة الجنسيات ميسي سفير لها؟

الإجابات:

نيولز أولد بويز سبورتنج رقم ٩ ٢٠١٦ (بعد خسارة كوبا أمريكا النهائية) "سي!" (الإسبانية بـ "نعم!") رقم ١٩ الماديرا ست جوائز بالون الذهبية ٢٠١٦ شركة اديداس

أسئلة مسابقة دوري أبطال أوروبا

أي ناد فاز بأكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا؟

من هو اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة؟

ثلاثة اشخاص فازوا بدوري ابطال اوروبا رقما قياسيا ثلاث مرات كمدير فني. من هم؟

في أي موسم تم تغيير اسم كأس أوروبا ليصبح دوري أبطال أوروبا؟

من هو الفريق الأول من المملكة المتحدة الذي فاز بكأس أوروبا؟

فاز فريق من رومانيا بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة فقط. يمكنك تسميته؟

فاز ليفربول بستة دوري أبطال أوروبا ، وفاز مانشستر يونايتد بثلاثة ، لكن من هم ثالث أنجح فريق من إنجلترا في المسابقة بلقبين؟

من هو هداف دوري أبطال أوروبا في كل العصور؟

من اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات المشاركة في دوري أبطال أوروبا؟

أي لاعب يحمل الرقم القياسي لمعظم ميداليات الفائزين بدوري أبطال أوروبا؟

الإجابات: