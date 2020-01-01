فان دايك يتصدى لمحاولات التقليل من موسم ليفربول

المدافع الهولندي يشعر بالسعادة لما حققه الفريق هذا الموسم

أكد فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن النتائج الأخيرة للفريق لن تؤثر على مساعيه نحو الخروج من الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة.

حظوظ ليفربول في الثلاثية انتهت بشكل رسمي، عقب خسارة الفريق من تشيلسي 2/0 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتبقى له دوري أبطال أوروبا والبريميرليج.

الريدز تلقوا ضربة قوية أخرى مطلع هذا الأسبوع، بضياع حلم اللاهزيمة بالخسارة من واتفورد 3/0، وهو ما دفع فان دايك لرفع الروح المعنوية لفريقه.

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وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"هل سننهي الموسم بلقب البريميرليج فقط؟ هذا غير صحيح، لقد حصلنا على كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبية".

وأضاف:"هناك بعض الأشخاص لا يعرفون الشعور بالرضا، ودائماً ما يبحثون عن الجوانب السلبية في الحياة، وبالنسبة لي فكل تركيزي على الأمور الإيجابية".

وتابع:"نحن اقتربنا كثيراً من تحقيق هدفنا هذا الموسم، ولكن من الغريب أن البعض ينصحنا بالتركيز على البريميرليج وكأنها بطولة صغيرة".

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واستكمل:"من الغباء القول أن ليفربول لم يأخذ الكأسين المحليين بالجدية الكافية، في رأيي نحن لعبنا كل مسابقة هذا الموسم برغبة واضحة بالفوز وهذا ما ظهر بتشكيل الفريق ضد تشيلسي".

يذكر أن ليفربول يلعب السبت القادم على ملعبه ضد بورنموث بالجولة 29 من البريميرليج، وهو على صدارة البطولة بـ79 نقطة مقابل 57 لمانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.