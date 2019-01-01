سمولينج: القرار الأسهل كان البقاء في مانشستر يونايتد

يطمح للظهور كأساسي مع المنتخب الإنجليزي من خلال روما

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد المعار إلى روما، أن القرار الأسهل له كان الاستمرار مع النادي الإنجليزي.

سمولينج قرر الرحيل عن يونايتد خلال سوق الانتقالات الماضي، بعد قدوم هاري ماجواير من ليستر سيتي في صفقة تاريخية وصلت لـ80 مليون جنيه إسترليني.

مدافع روما الحالي قال في تصريحات لصحيفة "تيليجراف":"القرار الأسهل بالنسبة لي كان الاستمرار بعد الحديث مع سولشاير".

وأضاف:"علمت أن لينديلوف وماجواير هما الثنائي المفضل بالنسبة له، وهو ما يجعلني لاعباً احتياطياً بالفريق".

وتابع:"اخترت الدخول في تحدي جديد لرغبتي في التطور من أجل الوصول للاستمرارية المطلوبة من أي قلب دفاع".

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واستكمل:"لو استمريت في مانشستر كنت سألعب في عدد معين من المباريات، مع اهدار فرصة هذا التحدي الكبير بالنسبة لي".

وأشار سمولينج في نهاية حديثه لطموحه في المشاركة كأساسي مع المنتخب الإنجليزي بعد الانتقال لروما.