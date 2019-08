سترلينج يصل لإنجاز غير مسبوق له مع مانشستر سيتي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

سترلينج افتتح التسجيل لسيتي في الشوط الأول من المباراة بكرة رأسية، بعد تمريرة رائعة من زميله البلجيكي كيفن دي بروينه.

الهدف يعتبر هو الرابع للدولي الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل ثلاثية بالجولة الأولى ضد وست هام.

وينجح بذلك سترلينج في التسجيل بأربع مباريات متتالية ببطولات مختلفة للمرة الأولى طوال مسيرته.

4 - Raheem Sterling has scored in four consecutive club appearances in all competitions for the first time in his professional career, netting seven goals in those four games. Fantastic. pic.twitter.com/7hxYJC7dEU