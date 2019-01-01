الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

سترلينج يصل لإنجاز غير مسبوق له مع مانشستر سيتي

التعليقات()
Getty Images
شهية التهديف مفتوحة لدى النجم الإنجليزي هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

سترلينج افتتح التسجيل لسيتي في الشوط الأول من المباراة بكرة رأسية، بعد تمريرة رائعة من زميله البلجيكي كيفن دي بروينه.

الهدف يعتبر هو الرابع للدولي الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل ثلاثية بالجولة الأولى ضد وست هام.

وينجح بذلك سترلينج في التسجيل بأربع مباريات متتالية ببطولات مختلفة للمرة الأولى طوال مسيرته.

وتمكن نجم سيتي في إحراز 7 أهداف كاملة بآخر 4 مباريات له بقميص الفريق.

برشلونة يكشف إصابة لويس سواريز

اختيارات المحررين

كوتينيو يجبر ريال مدريد على الاحتفاظ ببيل ويحرمهم من نيمار

ويطمح سيتي في تحقيق الفوز بالمباراة، من أجل الوصول بالنقاط للرقم 6 والبقاء على قمة البريميرليج.

إغلاق