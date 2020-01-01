رسالة إلى الحكومة الإنجليزية تهدد بانهيار صفقة نيوكاسل السعودية

التوتر يزداد بسبب عملية قرصنة الدوري الإنجليزي

أصبحت صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصندوق الاستثمار السعودي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهددة بالانهيار، بسبب المطالب المستمرة بمنع هذه العملية.

منظمة التجارة العالمية، قامت باتهام المملكة العربية السعودية بالمساعدة على قرصنة حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز لإحدى القنوات التي لا تمتلك حقوق نقل المباريات.

ومن جانبه توجه أنجوس ماكنيل رئيس لجنة اختيار التجارة الدولية، برسالة إلى وزيرة التجارة الإنجليزية ليز تروس للتعبير عن مخاوفه.

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وقال ماكنيل في رسالة عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"كما رأيت، منظمة التجارة العالمية اتخذت قراراً هاماً بشأن حماية الحقوق الرياضية التي تعد من أهم صادرات المملكة المتحدة".

وأضاف:"المنظمة رأت في قرارها منذ البداية، أن الحكومة السعودية كانت تدعم نشاط عملية القرصنة، من خلال إحدى القنوات التي سرقت الحقوق التجارية للهيئات الرياضية البريطانية لمدة 3 سنوات".

وتابع:"الشركة الحاصلة على حقوق بث المباريات تدفع 400 مليون جنيه استرليني مقابل نقل البطولة 3 سنوات، ومع ذلك تساعد الحكومة السعودية على فكرة القرصنة رغم نفيها أكثر من مرة، وإصرارها على عدم وجود صلة بين حكومتها والقرصنة المزعومة".

وفي نهاية حديثه طالب ماكنيل بمنع عملية بيع نيوكاسل يونايتد إلى الحكومة السعودية، وعدم الموافقة قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل والفصل في تورطها بعملية القرصنة، لحماية مستقبل الرياضة البريطانية على حد قوله.

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ومن المقرر أن تبلغ صفقة بيع نيوكاسل المقترحة 300 مليون جنيه استرليني، ممولة بنسبة 80% من صندوق الاستثمار السعودي، حيث تخضع العملية للدراسة منذ بضعة أسابيع.

وكانت الحكومة الإنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تتدخل في هذه الصفقة، لأنها تخص الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخرج دومينيك راب وزير الخارجية هذا الأسبوع ليؤكد ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لحسم الجدل حول عملية الاستحواذ.