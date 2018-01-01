عقوبات صارمة من الدوري الإنجليزي ضد العنصرية

العنصرية ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء قد تتسبب في مشكلة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يدرس مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، في إجراء محادثات مع اللاعبين أصحاب البشرة السمراء، من أجل معرفة كيفية التعامل مع العنصرية التي يواجهونها على أفضل وجه.

اللاعبون أصحاب البشرة السمراء، هددوا مقاطعة وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، بسبب عدم القدرة على حماية اللاعبين من سوء المعاملة.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن الدوري الإنجليزي، يجهز إلى عقوبات صارمة وحازمة، ضد ما يحدث من عنصرية في الملاعب الإنجليزية، ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

بوجبا نشر هذه الصورة عبر حسابه الرسمي بـ إنستاجرام وطلب من الجمهور أن يكتبوا التعليق المناسب عليها 😂



تُرى ما هو التعليق المناسب 🤔😅



( 📸 : IG\paulpogba) pic.twitter.com/W3uidquNb6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

وشهدت مباراة ديربي شمال لندن، قيام جماهير توتنهام برمي قشرة من الموز على مهاجم أرسنال بيير أوباميانج.

كما قامت شركة نايكي للألعاب الرياضية، بعمل حملة إعلانية الأسبوع الماضي، من أجل الإشادة به كزعيم يقف وراء مبادئه، بعد العنصرية التي واجهها.