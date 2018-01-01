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الدوري الإنجليزي الممتاز

عقوبات صارمة من الدوري الإنجليزي ضد العنصرية

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Theflash Press
العنصرية ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء قد تتسبب في مشكلة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يدرس مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، في إجراء محادثات مع اللاعبين أصحاب البشرة السمراء، من أجل معرفة كيفية التعامل مع العنصرية التي يواجهونها على أفضل وجه.

اللاعبون أصحاب البشرة السمراء، هددوا مقاطعة وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، بسبب عدم القدرة على حماية اللاعبين من سوء المعاملة.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن الدوري الإنجليزي، يجهز إلى عقوبات صارمة وحازمة، ضد ما يحدث من عنصرية في الملاعب الإنجليزية، ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

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وشهدت مباراة ديربي شمال لندن، قيام جماهير توتنهام برمي قشرة من الموز على مهاجم أرسنال بيير أوباميانج.

كما قامت شركة نايكي للألعاب الرياضية، بعمل حملة إعلانية الأسبوع الماضي، من أجل الإشادة به كزعيم يقف وراء مبادئه، بعد العنصرية التي واجهها.

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