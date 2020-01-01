كلوب يكشف عن أهدافه مع ليفربول هذا الموسم

هل ينافس الريدز على كل البطولات؟

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها مع الريدز هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ليفربول حصل على لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ليتمكن بعدها من تحقيق الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة الموسم الماضي.

الريدز يتمتعون ببداية جيدة للموسم الحالي، بتحقيق 3 انتصارات في الدوري، والتأهل لدور الـ16 من كأس الرابطة للعب ضد آرسنال.

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وقال كلوب عن طموحاته:"الأمر لا يتعلق بتفضيل بطولة على الأخرى، بل بالتعامل مع التشكيل الذي نملكه في جميع المواقف التي سنواجهها".

وأضاف:"لدي أكثر من 20 لاعباً في كل مباراة، في رأيي، هم يمتلكون الجودة الكافية من أجل اللعب والمشاركة بشكل منتظم، ولكن القانون يتيح له اختيار 11 منهم فقط".

وتابع:"هل يمكننا ضمان النجاح والفوز بكل بطولة ممكنة؟ لا، ولكن بكل تأكيد سنبذل كل ما لدينا للفوز بكل شيء، سواء كأس الرابطة أو الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

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جدير بالذكر أن ليفربول ينتظر قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام اليوم، الخميس، وسط مخاوف حول وقوع الفريق بمجموعة الموت أمام برشلونة وإنتر.