توتنهام يقاوم نحسه بتعادل قاتل مع واتفورد

ديلي ألي ينقذ الفريق اللندني من هزيمة جديدة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أنهى توتنهام سلسلة هزائمه المستمرة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد التعادل القاتل مع واتفورد على أرضه ووسط جماهيره بهدف لكل فريق.

المباراة أقيمت اليوم السبت على ملعب سبيرز، بعد الخسارة المدوية الجولة الماضية من برايتون بثلاثية نظيفة.

المدرب ماوريسيو بوتشيتينو دفع بباولو جازانيا كحارس مرمى بدلاً من المصاب هوجو لوريس، وأمامه دافينسون سانشيز، توبي ألدرفيرلد ويان فيرتونخن.

وبخط الوسط داني روز، موسى سيسوكو، هاري وينكس وسيرجي أورييه، وبالهجوم لوكاس مورا، هاري كي وديلي ألي.

واتفورد فاجأ أصحاب الأرض والجمهور بهدف عن طريق عبدولاي دوكوري بالدقيقة السادسة، ليضع توتنهام في ورطة حقيقية.

السيطرة كانت لصالح توتنهام على مدار المباراة، حيث استحوذ بشكل كبير على الكرة دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الخصم.

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وفي الشوط الثاني قرر بوتشيتينو إجراء 3 تغييرات بدخول سون هيونج مين، إريك لاميلا وتانجي ندومبيلي، مما نشط صفوف فريقه بشكل كبير.

وبالفعل وفي الدقيقة 85 من زمن اللقاء، نجح ديلي ألي في إنهاء حالة النحس السائدة لفريقه مسجلاً هدف التعادل.

النتيجة تضع توتنهام في المركز السابع بـ12 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر، بينما يقبع واتفورد بالمركز الأخير بـ4 نقاط.