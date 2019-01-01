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الدوري الإنجليزي| تعادل مانشستر يونايتد "سولشار" الأول.. عودة غير مكتملة

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الشياطين الحمر عادوا من التاخر بهدفين دون رد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج.

 

شهدت المباراة الكثير من المحاولات للشياطين الحمر، ففي الدقيقة 10 سدد ماركوس راشفورد كرة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 18 حاول بيرنلي بواسطة آشلي بارنز من متابعة حولها الدفاع إلى ركنية.

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وفي الدقيقة 39 سجل بول بوجبا هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما سدد خوان ماتا كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 52 مرر جاك كورك إلى بارنز ليسجل الأخير أول أهداف بيرنلي، وفي الدقيقة 54 أحبط توم هيتون محاولة التعادل بتصديه لتسديدة راشفورد.

وفي الدقيقة 63 خرج أندرياس بيريرا المخطئ بالهدف الأول ليحل جيسي لينجارد بدلاً منه، فيما ترك روميلو لوكاكو موقعه في الدقيقة 68 لصالح أليكسيس سانشيز.

وفي الدقيقة 80 سدد راشفورد مجدداً ليتصدى هيتون، قبل دقيقة من ثاني أهداف بيرنلي، بعد تمريرة من آشلي ويستوود إلى كريس وود الذي حولها بالرأس في شباك ديفيد دي خيا.

بدأت العودة في الدقيقة 87 بركلة جزاء حولها بول بوجبا إلى الشباك، وأخيراً في الدقيقة 92 سجل فيتور لينديلوف من متابعة لتصدي هيتون لكرة سانشيز.

بذلك يبقى مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ45 نقطة، فيما بقي بيرنلي في المركز الخامس عشر بـ23 نقطة.

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