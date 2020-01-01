تشيلسي يقلب الطاولة على أستون فيلا ويتمسك بالمركز الرابع

انتصار ثمين للبلوز خارج أراضيهم

نجح فريق تشيلسي، في قلب الطاولة على مُضيفه أستون فيلا، بالفوز على أصحاب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

المباراة تعتبر هي الظهور الرسمي الأول للبلوز بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا في مارس الماضي، ليحقق الفريق اللندني الانتصار مواصلاً محاولاته للحفاظ على المركز الرابع بالدوري.

المدرب فرانك لامبارد لعب بتشكيل معظمه من العناصر الأساسية، واعتمد على الثلاثي لوفتس تشيك وأوليفييه جيرو وويليان في خط الهجوم، ومن خلفهم ماسون ماونت، نجولو كانتي وماتيو كوفاتشيتش.

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وعلى الجانب الآخر جلس المصري أحمد المحمدي كبديل غير مستخدم لفيلا، وشارك مواطنه محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

البداية كانت بهدف لأستون فيلا مع نهاية الشوط الأول، حيث سجله كورتني هاوس في الدقيقة 43 من زمن اللقاء ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.

وفي الشوط الثاني استفاق البلوز حيث تمكنوا من تسجيل هدف التعادل عن طريق الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 60، لتتغير الصورة تماماً.

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دقيقتان فقط احتاجهما جيرو من أجل قلب الطاولة تماماً على أستون فيلا، ليضيف الثاني في تشيلسي بالدقيقة 62 من المباراة.

النتيجة ترفع رصيد تشيلسي إلى 51 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس وكذلك وولفرهامبتون السادس بنفس الرصيد، بينما يحتل ليفربول الصدارة بـ82 نقطة.