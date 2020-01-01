بيليرين يتبرع بـ3000 آلاف شجرة لكل انتصار يحققه آرسنال

المدفعجية يعودون للنشاط الليلة ضد مانشستر سيتي

انضم هيكتور بيليرين مدافع آرسنال، لمجموعة من أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في استخدام منصاتهم لدعم إحدى القضايا الكبيرة.

المدافع الإسباني قرر عمل شراكة مع مؤسسة "One Tree Planted" الخيرية العالمية، ليتعهد بزراعة 3000 شجرة مقابل كل فوز لآرسنال من الآن وحتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك بعدما تحدث بيليرين عن العديد من القضايا البيئية التي تهدد المجتمع، طمحاً منه في المساهمة لتفادي الآثار الهائلة لتغير المناخ في كوكب الأرض.

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ويتبع ما قام به نجم آرسنال، مبادرة ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، والذي أجبر الحكومة على تغيير الوجبات المدرسية، بالإضافة لبعض الحملات الأخرى لمحاربة العنصرية.

وقال بيليرين في تصريحات صحفية:"عندما كنت طفلاً في برشلونة، قمت بصرف الكثير من المال مع جدي في حديقته لزراعة الأشجار واللعب في الغابات، لذلك هي مشكلة قريبة من قلبي".

وفي نهاية حديثه تمنى مدافع آرسنال، رؤية المزيد من اللاعبين ينضمون له في هذه الحملة من أجل الاهتمام بالعالم في هذه القضية المؤثرة.

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يذكر أن آرسنال يعود للنشاط الكروي من جديد بعد التوقف بسبب كورونا، عندما يحل الفريق ضيفاً على مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، مساء اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي.