بيبي يعترف بعدم تلبية توقعات جماهير أرسنال

الجناح الإيفواري يطمح في تحسين صورته الفترة القادمة

اعترف نيكولاس بيبي جناح نادي أرسنال الإنجليزي، أنه لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن مع المدفعجية هذا الموسم.

بيبي انضم لأرسنال في الصيف بـ70 مليون جنيه إسترليني، وعانى من بداية متخبطة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

الأمور اختلفت للجناح الإيفواري أمس الخميس ضد فيتوريا جيماريش بالدوري الأوروبي، حيث سجل هدفين لأرسنال من ركلتين حرتين، ليقود فريقه للفوز 3/2 في الوقت القاتل.

نجم أرسنال قال في تصريحات صحفية:"أوباميانج ولاكازيت ساعداني منذ وصولي هنا وتحدثت معهم في العديد من الأمور".

وأضاف:"المدرب يثق بي جداً رغم اللحظات التي لم أكن حاسماً فيها، وأعرف جيداً صعوبة الانتقال من الدوري الفرنسي للإنجليزي والتعود على السرعة وأسلوب اللعب المختلف".

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وتابع:"التوقعات كانت كبيرة في البداية، وللأسف لم ألبيها بالشكل المطلوب، ولكن الجميع ساعدني وسأحاول بقدر الإمكان العمل بجد لإسعاد الجماهير وكل من وثق بي".

ويطمح بيبي في مواصلة تألقه مع أرسنال، عندما يستضيف الفريق نظيره كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي بعد غد الأحد.