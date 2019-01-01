بوتشيتينو يطمئن نجوم توتنهام قبل مواجهة مانشستر سيتي

لن يختار التشكيل بناء على مستقبل اللاعبين

أكد ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لتوتنهام، للاعبيه أنه لن يختار تشكيل الفريق بناء على موقف بعضهم من التجديد.

توتنهام يواجه مشكلة كبيرة، بدخول 3 من أهم لاعبيه العام الأخير في عقود كل منهم، وهم يان فيرتونخن، كريستيان إريكسن وتوبي ألدرفيرلد.

داني روز أيضاً يتبقى على عقده عامين مع توتنهام، ولكن الشكوك مستمرة حول مستقبله ورحيله خارج إنجلترا.

صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية أكدت حديث المدرب الأرجنتيني مع نجوم الفريق، والتأكيد على اختيار المجموعة الأفضل بغض النظر عن موقفهم من النادي.

إريكسن يبدو اللاعب الأقرب للرحيل عن سبيرز، وسط اهتمام شديد من يوفنتوس بالحصول على خدماته.

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الأمر الذي دفع بوتشيتينو لتأمين نفسه، بالتعاقد مع جيوفاني لو سيلسو لاعب ريال بيتيس قبل نهاية السوق.

يذكر أن توتنهام افتتح مشواره بالدوري الإنجليزي بالفوز على أستون فيلا 3/1، ليستعد لمواجهة مانشستر سيتي بالجولة القادمة من البطولة.