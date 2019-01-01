إيمري يشرح طريقة لعبه قبل مواجهة أرسنال وبورنموث

وسط الانتقادات الموجهة للمدرب الإسباني هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن الطريقة التي يفضل اللعب بها خلال الموسم الحالي، وسط العديد من الانتقادات الموجهة له الفترة الأخيرة.

أرسنال تعثر أكثر من مرة هذا الموسم، بالتعادل مع واتفورد ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وخسر من ليفربول بالدوري الإنجليزي.

مستوى المدفعجية يختلف تماماً في الدوري الأوروبي، حيث فاز الفريق 4/0 على ستاندرليج و3 أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني.

إيمري قال قبل مواجهة بورنموث بالبريميرليج غداً الأحد:"نحتاج للتأقلم على طريقة لعب الخصم، علمنا أن ستاندرليج يبني من الخلف ويعتمد على الاستحواذ لذلك قمنا بالضغط العالي".

وأضاف:"سنتعامل مع مباراة بورنموث بطريقة منفردة تعتمد على التأقلم مع كيف يريدون اللعب أمامنا".

وتابع:"فكرتي هي اللعب بطاقة كبيرة بالكرة وبدونا، الاختراق من خلال منطقة الجزاء مثلما فعلنا الخميس الماضي، والتحول بطريقة جيدة مع الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن".

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واستكمل:"المباراة الماضية كانت خطوة للأمام لنا وسنحاول فعل المزيد يوم الأحد".

وعن مسعود أوزيل:"يمكنه التأقلم مع طريقة لعبنا الحالية، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين تستحق المساعدة والمشاركة ونسعى لتطويرهم جميعاً".

ويخوض أرسنال مواجهة بورنموث وهو في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ12 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.