إيمري متحمس لعودة ثلاثي الدفاع قبل مواجهة مانشستر يونايتد

دافع أيضاً عن قائد الفريق جرانيت جاكا بعد منحه الشارة بشكل رسمي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن سعادته بعودة مدافعيه المصابين، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإثنين القادم.

أرسنال يحل ضيفاً على الشياطين الحمر في مواجهة كلاسيكية بالدوري الإنجليزي، في إطار الجولة السابعة من البطولة.

المدفعجية تلقوا أنباء إيجابية، بعودة الثلاثي هيكتور بيليرين، روب هولدنج، وكيران تيرني للمشاركة أمام يونايتد.

إيمري قال في المؤتمر الصحفي للمباراة:"تواجدهم معنا يعطي للفريق دفعة قوية جداً، هولدنج يمتلك روحاً عالية بسلوكه والتزامه".

وأضاف:"مشاركتهم لأول مرة منذ فترة طويلة بهذه الصورة، يعطي العديد من المؤشرات الإيجابية بعودتهم في الوقت المناسب".

وتابع:"الآن لدينا أليكساندر لاكازيت وسميث رو بقائمة الإصابات، أتوقع عودتهما خلال أسابيع قليلة جداً".

وأما عن تعيين جرانيت جاكا قائداً للفريق:"ربما تأخر التوقيت قليلاً بانتظار رحيل لوران كوسيلني وناتشو مونريال، قررت إجراء التصويت ومعرفة آراء اللاعبين قبل هذا القرار".

واستكمل:"جاكا لاعب ناضح جداً ويتمتع بخبرة كبيرة، نحن نواجه العديد من الضغوط والانتقادات، أهم شيء هو التعامل معها بسلوك جيد وهو ما أتوقعه منه".

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وعن ردود أفعال الجماهير:"هو يحظى باحترام كافي داخل غرفة الملابس، نريد انعكاس ذلك خارجياً أيضاً وتحدثت معه بخصوص هذا الشأن".

ترتيب القادة:"جاكا هو الأول ثم بعده بيير أيميريك أوباميانج، هيكتور بيليرين، أليكساندر لاكازيت ثم مسعود أوزيل".

يذكر أن أرسنال يلاقي مانشستر يونايتد، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.