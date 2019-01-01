إيمري: أرسنال لا يزال في مرحلة التطور ولا أشعر بأي ضغوط

وسط التكهنات حول إمكانية رحيله عن النادي الإنجليزي

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أن فريقه لايزال في مرحلة التطور والبناء، مما يفسر النتائج السلبية للمدفعجية بالفترة الأخيرة.

إيمري يمر بالمرحة الأصعب خلال مسيرته مع أرسنال، بعد تعرضه للخسارة أمام شيفيلد يونايتد وليفربول، والتعادل مع كريستال بالاس وولفرهامبتون وفيتوريا جيماريش.

مستقبل المدرب الإسباني محل شكوك كبيرة، قبل مواجهة ليستر سيتي اليوم السبت بالدوري الإنجليزي، والتي قد تجعل الفارق بينه وبين الأربعة الكبار 9 نقاط كاملة.

إيمري قال في حوار له لشبكة "سكاي سبورتس":"نحن في مرحلة بناء الفريق ونحاول الوصول لأفضل مستوى تنافسي ممكن، هناك بعض المباريات لعبنا فيها جيداً بالبناء من الخلف، ومواجهات أخرى تميزنا بالضغط على الخصم".

وأضاف:"يمكنني ذكر مثالين للبناء من الخلف هذا الموسم، الأول أمام واتفورد حيث لعبنا أفضل شوط لنا وتقدمنا بهدفين، ومثال آخر ضد إينتراخت فرانكفورت عندما فزنا 3/0 من خلال الضغط والهجمات المرتدة".

وأما عن انعدام هوية أرسنال:"نحن نعمل على ذلك، العام الماضي أظهرنا قدرتنا على اللعب بأكثر من أسلوب، واجهتنا بعض المشاكل هذا الموسم بسبب تأقلم اللاعبين الوجدد وأزمات مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك وجرانيت جاكا".

وتابع:"نبذل كل ما بوسعنا من أجل الاستقرار النفسي لدى اللاعبين، وكذلك من الناحية التكتيكية واللعب بأسلوب واضح بالضغط على الخصم بطريقة قوية".

وعن نقص الإبداع وخلق الفرص:"لدينا لاعبين مختلفين نستخدمهم في كل مباراة، أوزيل لديه صفات معينة ويساعد الفريق عندما يكون جاهزاً، وكذلك داني سيبايوس الذي مازال يتأقلم وماتيو جيندوزي".

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مستوى نيكولاس بيبي:"يحتاج فقط للمزيد من الوقت للتأقلم، هو يطلب الكثير من نفسه ونحن نعمل معه ونعرض له بعض مقاطع الفيديو التي تظهر ما يمكنه فعله".

وعن مستقبله:"أكدت أكثر من مرة، أنا لا أشعر بأي ضغوط ولكني أتحمل المسؤولية بكل تأكيد عندما نخسر ووقتها أحاول تحضير فريقي للمباراة التالية لتصحيح الأوضاع".

وفي نهاية حديثه استشهد إيمري باقتراب فريقه الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، مشيراً لحرصه على المحاولة مرة أخرى وتحقيق هذا الهدف الموسم الحالي.