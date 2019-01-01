إعارة فاشلة وذكاء بايرن - هل أخطأ أرسنال في بيع جنابري؟

النجم الألماني يسطع بقوة منذ الموسم الماضي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

عانى أرسنال طوال السنوات الماضية، من أخطاء عديدة قاتلة، أثرت بشكل كبير على موقعه ومكانته في المنافسة على البطولات الكبرى.

الفريق يكافح مالياً ورياضياً بكل النواحي، تخبط في ضم صفقات جديدة، وكذلك في اختيار الراحلين خاصة مع مدربه السابق أرسن فينجر.

الجناح الألماني سيرج جنابري، وتألقه المبهر مع بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، يثير العديد من التساؤلات، كيف تركه كشاف المواهب يرحل بهذه الطريقة؟

أفضل لاعب بالنادي البافاري الموسم الماضي، صاحب السوبر هاتريك في شباك توتنهام بدوري أبطال أوروبا، كان بإمكانه مساعدة أرسنال وربما يغنيه عن ضم الإيفواري نيكولاس بيبي بـ80 مليون يورو، إذن فماذا حدث؟

نجم المستقبل

في سبتمبر 2012 نجح أرسنال في التعاقد مع الألماني من شتوتجارت بـ80 ألف جنيه إسترليني فقط، وهو من أبرز المواهب في البوندسليجا.

فينجر قال عنه:"لدينا تطلعات كبيرة جداً له، موهبة ممتازة يمكنها مزاحمة ثيو والكوت وأليكس تشامبرلين، سرعة ومهارة وقوة كبيرة يتمتع بها الثلاثي".

رغم مدح الفرنسي لجنابري، ولكن يبدو أن تطلعاته لم تكن بالشكل المطلوب، لأن نجم بايرن الحالي يتفوق على تشامبرلين ووالكوت بمراحل.

مدرب أرسنال السابق كعادته في منح اللاعبين الشباب الفرصة، أشركه في بعض المباريات بكأس الرابطة وكذلك في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الإصابة أفسدت موسمه، لكنه عاد في 2013 والتوقعات عالية حول نجم قادم بقوة في مركز الجناح، الذي كان يمثل نقطة ضعف كبيرة للنادي الإنجليزي.

الإصابات تقتله

ربما لا ينسى جنابري هدفه الرائع في شباك سوانزي سيتي هذا الموسم، حيث كان عمره 18 عاماً ويسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح.

ولسوء حظه وقتها تعرض اللاعب لإصابة قوية أمام بايرن ميونخ بالأبطال في مارس، ليغيب حتى نهاية الموسم قبل التوقيع على عقد جديد مع أرسنال.

تجديد فينجر له رغم الإصابة القوية، عكس بشكل واضح تمسكه به وإيمانه بقدراته، ولكن مشاكل الركبة استمرت معه طوال موسم 2014/2015 ليغيب عنه بأكمله.

القرار الأسوأ

حتى هذه اللحظة لا يجب توجيه اللوم نحو أرسنال وفينجر في التعامل مع جنابري، لكن نقطة التحول جاءت في موسم 2015/2016.

اللاعب ذهب معاراً لأسوأ اختيار ممكن وهو نادي وست بروميش ألبيون، دون الحصول على ضمانات كافية لظهوره بشكل أساسي تحت قيادة المدرب توني بيوليس.

تقارير - دي خيا يغيب عن مواجهة ليفربول ومخاوف من ابتعاده لمدة طويلة

أجويرو يتعرض لحادث سيارة قبل تدريب مانشستر سيتي

ربما يندم فينجر على منح واحد من أفضل مواهبه الشابة، لعدوه بيوليس، الذي قال عن جنابري:"سيرج جاء هنا لخوض بعض المباريات، ولكنه ليس جاهزاً للدوري الإنجليزي".

ظهر الألماني لمدة 12 دقيقة فقط مع الباجيز، ليقرر أرسنال قطع إعارته ويضيع موسماً كاملاً تسبب في إنهاء مسيرته بانجلترا.

عودة وإصرار على الرحيل

التجربة التي قضاها في وست بروميش، جعلته يقرر الرحيل، أرسنال تقدم بعرض جديد عليه ولكنه رفض بشكل قاطع.

إصرار جنابري وموقفه الواضح، دفع فينجر لمنحه الضوء الأخضر للرحيل ليكمل انتقاله لفيردر بريمن في أغسطس 2016.

انضمامه لبريمن لم يكن سوى خطوة تمهيدية بالاتفاق مع بايرن، الذي أقنعه بكل سهولة، مستغلاً زعامته للكرة الألمانية.

أرسن فينجر قال عن كواليس هذه الصفقة:"حاولنا تمديد عقده، ولكن بايرن عمل خلف الكواليس ومهدوا انتقاله لهم عن طريق بريمن".

حال جنابري مثل جادون سانشو وغيرهم ممن رحلوا عن البريميرليج للدوري الألماني، لكن قصة نجم أرسنال السابق تبدو أكثر جدلاً، لأن مانشستر سيتي يمتلك أكثر من بديل لسانشو، بينما المدفعجية يندمون يوماً بعد الآخر بعد هذا القرار.