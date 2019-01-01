أودوي يعود للظهور مرة أخرى مع تشيلسي

الجناح الإنجليزي يقترب من الظهور مع فريق المدرب فرانك لامبارد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد الجناح الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، للعودة مرة أخرى لصفوف تشيلسي بعد معاناة طويلة مع الإصابة.

أودوي تعرض لإصابة بوتر أكيليس في شهر إبريل الماضي، ليستمر غيابه حتى الآن، وسط تحضيرات من البلوز لتجهيزه.

اللاعب يعتبر من أهم العناصر التي يخطط المدرب فرانك لامبارد الاعتماد عليها هذا الموسم، من أجل تعويض رحيل إدين هازارد لريال مدريد.

تشيلسي أدرج أودوي بقائمة فريق تحت 23 سنة، للمشاركة أمام برايتون يوم الجمعة القادم.

ويأتي ذلك لتجهيزه بشكل تدريجي من الناحية البدنية، لدخوله ضمن الفريق الأول خلال الأسابيع المقبلة.مقب.

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وعاد أريضاً ريس جيمس بعد معاناته من إصابة طويلة في الكاحل، وسيظهر مع أودوي بنفس المباراة.

يذكر أن أودوي يستعد للتوقيع على عقد جديد مع تشيلسي براتب أسبوعي 180 ألف جنيه إسترليني، لإحباط محاولات بايرن ميونخ لضمه.