أدريان عن عودة أليسون: ليفربول الأن لديه حارسين أساسيين

الحارس الإسباني يقترب من العودة لدكة البدلاء

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أدريان حارس مرمى ليفربول، عن سعادته الشديدة بالحصول على فرصة اللعب مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

أدريان انضم للريدز في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادماً من وست هام، ولعب كأساسي منذ إصابة أليسون الحارس الأساسي.

البرازيلي عاد مجدداً للتدريبات الكاملة لليفربول لاستعادة مركزه من جديد، ليعود نظيره الإسباني إلى دكة البدلاء.

أوزيل يكشف كواليس اعتزاله اللعب مع ألمانيا

ميسي: لم أفكر في ترك برشلونة ولا أحب الكلام عن نفسي

وقال صاحب الـ32 عاماً في تصريحات لصحيفة "تيليجراف":"أعتقد أنه القدر لعب دوراَ كبيراً بمصيري، كنت قريباً من الانضمام لفريق آخر ولكني تلقيت اتصالاً من ليفربول".

وأضاف:"طلبت من وكيل أعمالي إيقاف المحادثات مع أي نادي آخر، وفور توقيعي لهم علمت حجم التحدي الذي سأخوضه".

وتابع:"المنافسة ستساعد على تطور كل منا، وتواجد أكثر من حارس أساسي مع ليفربول يصب في مصلحة الفريق".

يذكر أن أدريان سيجلس بشكل كبير على دكة البدلاء، خلال مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الأحد القادم.