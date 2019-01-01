جيرالدو مطلوب في الإمارات، والأهلي يُحدد سعره

الأهلي لا يُمانع التخلي عن جناحه الأنجولي

أفادت عدة تقارير صحفية عن رغبة عدد من الأندية الإماراتية التعاقد مع جيرالدو جناح الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وأوضحت تلك المصادر أن إحدى شركات تسويق اللاعبين تواصلت مع إدارة الأهلي لاستطلاع رأيها بخصوص التخلي عن اللاعب الأنجولي في يناير القادم.

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ولا يُمانع النادي المصري التخلي عن جيرالدو حال وافق مديره الفني رينيه فايلر على رحيله.

وقد حدد الأهلي سعر اللاعب صاحب الـ28 عامًا بمليون يورو وأبلغ الشركة الإماراتية بذلك بعدما كشفت عن امتلاكها عرضًا لجيرالدو من أحد أندية دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأكد النادي عبر مسؤوليه أنه لم يصلهم حتى الآن أي عرض رسمي للاعب منتخب أنجولا، وأن النقاش حول الأمر مؤجل حتى يصل ذلك العرض الرسمي.

يُذكر أن جيرالدو انضم للأهلي قادمًا من فريق أول أغسطس الأنجولي خلال انتقالات يناير الماضي، ولم يستطع اللاعب فرض نفسه على التشكيل الأساسي على الفريق سواء مع المدرب السابق مارتين لاسارتي أو الحالي فايلر.

ويرغب الأهلي في بيع جيرالدو والحصول على عائد مالي جيد لاستغلاله في دعم صفوفه بمهاجم أجنبي خاصة بعد تراجع مستوى وليد أزارو ومروان محسن.