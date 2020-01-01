رسميًا .. كورونا يلغي نهائي كأس رئيس الدولة واستثناء للسوبر وكأس الخليج

دوري الخليج العربي الإماراتي تم إلغائه بالأمس

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا اليوم الخميس، إلغاء نهائي كأس رئيس الدولة، عل إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

اتحاد الكرة كان قد قرر بالأمس، إلغاء دوري الخليج العربي الإماراتي رسميًا، رافضًا استئناف المنافسات، منعًا لتضرر أي من أفراد المنظومة.

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نهائي كأس رئيس الدولة كان من المقرر أن يجمع بين العين والظفرة، إذ تأهل الزعيم بالفوز أمام الشارقة بثلاثية مقابل هدفين، بينما أطاح الظفرة ببني ياس بالفوز بهدف وحيد.

على جانب آخر، أكدت قناة "أبو ظبي الرياضية" وفقًا لمصادرها أن اتحاد القدم قرر تثبيت نتائج بطولتي كأسي السوبر والخليج العربي دون إلغاء نتائج تتويج الشارقة والنصر بالبطولتين.

النصر كان قد توج بطلًا لكأس الخليج العربي في يناير الماضي، بعد هزيمة شباب الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الشارقة فحصد لقب السوبر على حساب شباب الأهلي أيضًا، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، وحسم الأول اللقب لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.