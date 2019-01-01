الدوري الإماراتي – شباب الأهلي يتمسك بالأمل الأخير وبني ياس يتخطى كلباء بثلاثية

افتتاح مباريات الجولة الـ 24 من دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

تمسك شباب الأهلي دبي، بالأمل الأخير وواصل تضيق الخناق على الشارقة المتصدر، بعدما تخطي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات البطولة.

شباب الأهلي ضغط على أصحاب الأرض وتمكن محمد مرزوق من خطف هدف التقدم في الدقيقة 12 برأسية، بعد عرضية من فيتشو.

وسريعاً وفي الدقيقة 20، عزز أحمد خليل تقدم شباب الأهلي بهدف ثان من ركلة حرة من مشارف منطقة جزاء العميد.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للشوط الأول، استطاع دوتر تسجيل الهدف الأول للنصر من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89، وبالرغم من النقص العدد كاد النصر أن يتعادل، بعدما حصل على ركلة جزاء تقدم لها حبيب الفردان ولكن ماجد ناصر حارس شباب الأهلي يتألق ويحافظ على تقدم فريقه.

وأطلق لوفانور رصاصة الرحمة على قلوب أصحاب الأرض، بعدما سجل الهدف الثالث بتسدية يسارية قوية من داخل المنطقة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب الأهلي إلى النقطة 50، في المركز الثاني وبفارق، ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر، الذي يواجه الوصل غد في مباراة يحتاج فيها إلى الفوز للتتويج رسمياً باللقب.

وفي المباراة الثانية، على ملعب بني ياس، فاز الفريق السماوي بثلاثة أهداف لهدفين، حيث سجل أهداف أصحاب الأرض الإسباني كوندي في الدقائق 7، 50، 62، بينما سجل هدفين اتحاد كلباء كلاً من عبد الله السالم، وأحمد النقبي.

وارتفع رصيد بني ياس إلى النقطة 39 في المركز السادس، وتجمد رصيد كلباء عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.