الدوري الإماراتي - شباب الأهلي يواصل مطاردة الشارقة على الصدارة

تعرف على نتائج مباريات اليوم في الدوري الإماراتي.

انطلقت اليوم الأربعاء، مباريات اليوم الثاني من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بمباراتي شباب الأهلي دبي أمام الوحدة، وحتا أمام الجزيرة.

حقق شباب الأهلي الفوز على الوحدة بأربعة أهداف دون رد، أحرز الأهداف عيد خميس في الدقيقة 35، وأضاف أحمد عبد الله الهدف الثاني بالدقيقة 53.

وسجل الهدف الرابع اللاعب ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 81 من زمن المباراة، قبل أن يختتم أحمد خليل الأهداف الأربعة في الدقيقة 89.

شباب الأهلي رفع رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني خلف الشارقة المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 10 في المركز السادس.

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وفاز الجزيرة على مضيفه حته بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي حتا، مساء اليوم الأربعاء.

تقدم خلفان الرازي بالهدف الأول في الدقيقة 36 من زمن المباراة، قبل أن يضيف عمر عبد الرحمن "عموري" في الدقيقة 60.

الجزيرة رفع رصيده للنقطة 14 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد حتا عند النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر.