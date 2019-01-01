يحيى نادر: نحترم بني ياس، لكن العين عازم على الفوز

نجم العين يتحدث قبل مواجهة بني ياس

أبدى يحيى نادر نجم وسط العين احترامه الكامل لفريق بني ياس منافسهم القادم في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي، لكن مشددًا في نفس الوقت على عزمهم الفوز بالمباراة.

العين يتواجد حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإماراتي بفارق الأهداف عن شباب الأهلي في الثاني و3 نقاط عن الشارقة في الصدارة، إذ يمتلك الفريق 13 نقطة ويسعى للفوز على بني ياس لمحاولة الوصول للصدارة حال سقوط الشارقة في فخ الخسارة أمام الجزيرة.

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الفريق سيحل ضيفًا على بني ياس، وقد تحدث نادر صاحب الأصول المصرية قائلًا عن المباراة "معنويات الزعيم مرتفعة جدًا قبل مواجهة بني ياس، وندرك جيدًا ما المطلوب منا في الجولة السابعة من مسابقة الدوري ونحترم الفريق المنافس، غير أننا عازمون على الفوز في مباراتنا القادمة".

أضاف حول تطور مستواه الملحوظ هذا الموسم "ثقة المدرب تمنحنا الحافز المطلوب والدافع المهم لتطوير الأداء، وأي لاعب في عمري يترقب مثل تلك الفرصة لإظهار أفضل ما لديه بالتأكيد، الضغوط في عالم كرة القدم حاضرة ولكننا في العين نجيد التعامل معها بكل تأكيد".