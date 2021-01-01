الدوري الإماراتي | بني ياس يطارد القمة .. والوحدة يعود لسكة الانتصارات

تعرف على نتائج ختام الجولة 21 بالدوري الإماراتي

اختتمت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة 21 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي بثلاث مواجهات، جمعت بين النصر أمام اتحاد كلباء، والظفرة استضاف الوحدة والعين واجه بني ياس.

ونجح فريق نادي النصر في تحقيق الفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة مثيرة للغاية، باللقاء الذي أقيم على استاد آل مكتوم.

افتتح التسجيل للنصر اللاعب سيباستيان تيجالي، عد تمريرة رائعة من ريان مينديز بالدقيقة 38، لينفرد بحارس مرمى اتحاد كلباء، ثم يقوم بتسديد الكرة أرضية في المرمى.

اتحاد كلباء تعادل في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد عرضية من أحمد جشك، لتصل إلى بينيل ملابا الذي قام بتسديد الكرة مباشرة في المرمى، وسجل جلوبر ليما الهدف الثاني للنصر بالدقيقة 88، قبل أن يتخذ الحكم قرارًا بعدم احتسابه، ليعود إلى تقنية حكم الفيديو "VAR" ويقرر احتساب الهدف.

النصر رفع رصيده إلى النقطة 39 بالمركز الرابع بترتيب فرق الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وفي مواجهة أخرى، تمكن الوحدة من تحقيق الفوز على مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة شهدت تفوق تام لفريق الوحدة الذي أحكم سيطرته وتمكن من تحقيق انتصار كبير.

تقدم السوري عمر خربين بالهدف الأول لنادي الوحدة بالدقيقة 31، عن طريق كرة رأسية قوية أسكنت شباك نادي الظفرة، قبل أن يضيف عبد الله حمد الهدف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 42.

وقتل تيم ماتفيز المباراة بعدما نجح في تسجيل الهدف الثالث لنادي الوحدة بالدقيقة 78، وذلك بعدما استغل تمريرة رائعة من زميله إسماعيل مطر.

وتجمد رصيد الظفرة عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر، بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 32 في المركز الثامن بترتيب فرق الدوري الإماراتي، ليعود إلى طريق الانتصارات، بعد فشله في تحقيق أي انتصار خلال آخر 3 جولات.

حمد الله عن دخوله نادي المائة: على النصر تجهيز قميص الـ200 هدف

وتلقى نادي العين الخسارة على يد بني ياس بهدفين مقابل هدف واحد، في مواجهة قوية للغاية، باللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

تقدم لابا كودجو بالهدف الأول لنادي العين عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك بني ياس، وسط محاولة من جانب حارس المرمى للتصدي لها.

سلطان الشامسي تعادل لنادي بني ياس بالدقيقة 51 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله جواو بيدرو الهدف الثاني بالدقيقة 78، بعد كرة عرضية رائعة، سددها في الشباك.

بني ياس رفع رصيده إلى النقطة 45 في وصافة ترتيب الدوري الإماراتي خلف الجزيرة المتصدر بفارق نقطتين فقط، بينما تجمد رصيد العين عند النقطة 34 في المركز السادس.