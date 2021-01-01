الدوري الإماراتي | بني ياس في الصدارة .. وحتا يقترب من الهبوط

تعرف على نتائج مباريات الدوري الإماراتي

انطلقت الجولة 22 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، بأربع مواجهات، حيث جاءت كالآتي، اتحاد كلباء أمام خورفكان، والظفرة أمام شباب الأهلي دبي، والوصل أمام الشارقة، واستضاف بني ياس نظيره حتا.

تلقى الظفرة الخسارة من نظيره نادي شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الظفرة.

تقدم كارتابيا بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 11، وتعادل الظفرة عن طريق إدريس مزاوياني بالدقيقة 53، وتقدم بيدرو جافير مدافع الظفرة لفريق شباب الأهلي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

الظفرة تجمد رصيده عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليصبح في المركز الثالث بترتيب فرق الدوري الإماراتي.

وفاز اتحاد كلباء على خوفكان بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم دودو لخورفكان بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بالشوط الأول، قبل أن يتعادل اتحاد كلباء عن طريق أحمد عامر بالدقيقة 85، وسجل سلطان الأميري الهدف القاتل لاتحاد كلباء بالدقيقة 89.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى النقطة 32 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، نجح فريق بني ياس في تحقيق الفوز على حتا بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في صدارة الدوري الإماراتي مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة.

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سجل هدف المباراة الوحيد نيكولاس خمينيز بتسديدة قوية بالدقيقة 28، ليتجمد رصيد حتا عند النقطة الثامنة، بالمركز الرابع عشر "الأخير"، قبل 4 جولات من نهاية الدوري.

وتعادل الشارقة مع نظيره الوصل بثلاثة أهداف لكل فريق، ليرفع الأول رصيده إلى 41 في المركز الثالث، بينما رفع الوصل رصيده إلى 34 نقطة بالمركز السابع.