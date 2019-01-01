فيديو - النصر يحقق أول انتصار له بالموسم بثلاثية في الوحدة

العنابي لم يستطع الحفاظ على تقدمه أمام العميد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد النصر في مواجهة الوحدة بعد تأخره بهدف وحيد، ليحقق الفوز بثلاثية، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

مع بداية المباراة، شكل العنابي ضغطًا على النصر في وسط ملعبه، وسنحت فرصة خطيرة للوحدة بعدما أرسل إسماعيل مطر تمريرة رائعة إلى دانيال، الذي توغل إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية، لكنها بجوار القائم.

وفي الدقيقة التاسعة، تصدى حارس العميد أحمد شامبيه لرأسية قريبة المدى من سباستيان تيجالي، مانعًا هدف محقق للعنابي.

واحتسب حكم اللقاء في الدقيقة 35 ضربة جزاء للوحدة، إثر تدخل عنيف من محمد عايض على قدم تيجالي، نجح منهما كارلوس دانيال في تسجيل أولى أهداف المباراة، بعدما سددها على يسار شامبيه وهو نفس اتجاه سقوط الحارس إلا أنه لم ينجح في اللحاق بالكرة.

مع بداية الشوط الثاني، تعادل العميد بعدما استقبل نيجريدو عرضية متقنة من الجهة اليمنى، حولها برأسية متقنة في الشباك.

الإسباني المخضرم نيجريدو قلب المباراة لصالح النصر مسجلًا الهدف الثاني في الدقيقة 75 من رأسية من الوضع نائمًا، لم يستطع محمد الشامسي؛ حارس الوحدة، التصدي لها.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، سجل حبيب الفردان هدف تأمين الفوز للعميد مستغلًا تقدم خاطئ من حارس العنابي وتأخر في ارتداد المدافعين.

#النصر يعود من ملعب #الوحدة بأول انتصار له في المسابقة..

قلب الطاولة على “أصحاب السعادة” بثلاثة أهداف بعد أن كان متأخراً بهدف..



شاهد أهداف المباراة#الوحدة_النصر#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/09iKcs4VQs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 19, 2019

الفوز رفع رصيد العنابي إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الوحدة عند ثلاث نقاط، في المركز الـ11 بجدول الترتيب.