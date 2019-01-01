الدوري الإماراتي – الشارقة يقع في فخ التعادل مع دبا والنصر يخطف بني ياس

نهاية مباريات اليوم من الجولة الـ 23 من الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت منذ قليل مباريات اليوم من الأسبوع الـ 23 من بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي، بمباراتين بين النصر وبني ياس، والشارقة ودبا الفجيرة.

المباراة الأولى انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف على حساب بني ياس، ليواصل النصر الاقتراب من المناطق الدافئة في جدول الدوري والابتعاد عن صراع الهبوط.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، إذ افتتح أحمد النقبي أهداف المباراة للنصر بالنيران الصديقة في الدقيقة 31، قبل أن يتعادل أحمد شحتة لبني ياس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 67 من الشوط الثاني، تلقى حسن المحرمى لاعب بني ياس بطاقة حمراء، ليكمل الفريق ما تبقى من اللقاء منقوصاً، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق، استطاع روني فيرنانديز خطف الهدف القاتل للنصر.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة 30 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 36 في المركز السادس.

واختتم الشارقة المتصدر، مباريات الجولة بتعادل أمام دبا الفجيرة بهدفين لكل فريق، ليواصل الشارقة التعادلات في المباريات الأخيرة.

🗒- المباريات المتبقية لفريق #الشارقة متصدر الدوري الإماراتي



🗓11 مايو

الوصل

🗓 15 مايو

الوحدة

🗓25 مايو

الإمارات



⭕️لم ينتصر في آخر 3 مباريات في الدوري، ولكنه لم يخسر هذا الموسم في أي مباراة pic.twitter.com/wfYupnjkmr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

افتتح دييجو اكوستا أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة لصالح دبا، ولكن سريعاً ما تمكن لاعبو الشارقة من قلب النتيجة حيث سجل شاهين عبد الرحمن هدف التعادل في الدقيقة 11، وأضاف زميله وليتون سواريز هدف التقدم في الدقيقة 17.

وبعد مرور سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، تمكن إدريس فتوحي من خطف هدف التعادل لصالح دبا، وحاول لاعبو الشارقة بعد ذلك البحث عن هدف التقدم من جديد ولكن دون فائدة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشارقة إلى النقطة 53 في صدارة الدوري، وبفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما وصل دبا إلى النقطة 13 في المركز الأخير.