الدوري الإماراتي - الشارقة يفلت من الهزيمة ويواصل حفاظه على الصدارة

الملك يتمسك بصدارته ويعود في الوقت القاتل لتحقيق الفوز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هرب الشارقة من الهزيمة أمام الظفرة، بتحقيقه الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الشارقة، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإماراتي.

الضيوف تقدموا أولًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عن طريق رأسية عبد الله الرفاعي، مستغلًا عرضية من ركلة حرة.

عبدالله الرفاعي يقتنص هدف التقدم لفرسان الغربية من رأسية قوية في الدقيقة 6#الشارقة 0 × #الظفرة 1#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/SWRdTmu6QH — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩

وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء، تمكن إيجور كورونادو من إدراك التعادل من ضربة جزاء.

ومع اقتراب صافرة النهاية اقتنص معتصم ياسين الفوز للشارقة من خطأ فادح لحارس الظفرة، الذي سقطت الكرة من يده، ليستغلها معتصم ويضعها في الشباك.

معتصم ياسين يسجل الهدف الثاني لـ #الشارقة في الدقيقة 88

الشارقة 2 #الظفرة 1#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/QmlPDDUB6N — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩

الفوز حافظ لأصحاب الأرض على صدارة جدول الترتيب مع بداية الدور الثاني برصيد 34 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 14 في المركز الـ11.