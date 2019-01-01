حصاد الجولة الـ5 بالدوري الإماراتي - الريمونتادا تنقذ الجزيرة والشارقة واحتجاج شديد اللهجة

نستعرض أبرز الأحداث التي شهدتها الجولة الخامسة بدوري الخليج العربي الإماراتي

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

شهد الأسبوع الخامس بدوري الخليج العربي الإماراتي واحدة من أكثر الجولات إثارة ومتعة في أحداثها، التي سيطرت عليها الريمونتادات.

ريمونتادات وهروب بثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة، سقوط أول، وتعثر أثر على شكل المربع الذهبي، كل هذا نستعرضه في السطور التالية..

ثلاثي الريمونتادا:

واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة، كان لقاء الجزيرة أمام اتحاد كلباء، والذي كان مهزومًا به فخر أبو ظبي حتى الدقيقة 74 بهدف وحيد، وتمكن الجزيرة من تسجيل ثلاثة أهداف في 14 دقيقة فقط.

وشهد اللقاء طرد جمال السراح؛ لاعب كلباء في الدقيقة 62، قبل أن يسجل علي مبخوت وخلفان مبارك وزايد العامري الثلاثية بداية من الدقيقة 74.

الريمونتادا الثانية كانت بلقاء حتا والشارقة، وفي دقيقة واحدة خطف الملك نقطة التعادل، بعدما كان متأخرًا بهدفين، نجح إيجور كورونادو وريكاردو جوميس في تسجيل هدفين بالدقيقة 90+3.

الريمونتادا الثالثة والأخيرة، شهدتها مواجهة عجمان والوحدة، حيث كان العنابي متأخرًا بهدفين حتى الدقيقة 39، قبل أن يعود ويسجل أربعة أهداف في الدقيقة 40 و51 و63 و88.

شكل المربع الذهبي:

تعثر الشارقة لأول مرة في الموسم الجاري بتعادله وفقده لنقطتين، وكذلك خسارة شباب الأهلي أمام النصر لأول مرة بالموسم، منح فرص للثنائي العين الذي هزم الفجيرة، والجزيرة وأشعل الصراع على القمة.

حاليًا الملك متصدر بـ13 نقطة، يليه العين 12 نقطة، ثم شباب الأهلي والجزيرة 10 نقاط.

فاض الكيل أمام من لا يشعرون بالمسؤولية

من أبرز أحداث الأسبوع كذلك بيان بني ياس، الذي طالب به باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات، بعدما فاض به الكيل أمام من لا يشعرون بالمسؤولية - كما جاء في البيان - حيث رصد عدد من اللقطات التحكيمية، مؤكدًا أنه تعرض لظلم كبير في مبارياته الأخيرة.

بيان بني ياس صدر بعد تعادله أمام خورفكان بهدف لكل منهما، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد برصيد ست نقاط، أمام خورفكان فيأتي في المركز الأخير بنقطتين فقط. (طالع البيان)

ونستعرض في السطور التالية نقاط سريعة من الجولة:

- فوز الوصل أمام الظفرة بنتيجة 3-1 هو الأول للإمبراطور بدوري الموسم الجاري.

- هزيمة شباب الأهلي أمام النصر بنتيجة 1-0، هو الهزيمة الأولى للأول في الموسم.

- تعادل الشارقة أمام حتا بنتيجة 2-2 هو التعثر الأول للملك بالموسم.

- فوز العين أمام الفجيرة بنتيجة 7-1 هي أكبر نتيجة يشهدها الدوري حتى الآن في الموسم الحالي.

- الجولة شهدت حالتي طرد لليوناردو دا سيلفا؛ لاعب شباب الأهلي، وجمال السراح؛ لاعب اتحاد كلباء، وكلاهما طرد مباشر.

- شهدت الجولة سوبر هاتريك "4 أهداف" عن طريق لابا كودجو؛ لاعب العين، وكذلك سوبر هاتريك لكن في صناعة الأهداف من بندر الأحبابي؛ لاعب الزعيم أيضًا.

- يتصدر لابا كودجو قائمة هدافي الموسم برصيد ثمانية أهداف، فيما يتصدر إيجور كورونادو ترتيب صانعي الأهداف بستة أهداف.