الدوري الإماراتي - الجزيرة يكتسح الفجيرة بخماسية نظيفة

الفجيرة أصبح في وضعية صعبة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الجزيرة فوزًا كبيرًا على نظيره الفجيرة، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة عشر ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

سجل ايرنست كوابينا أسانتي الهدف الأول للجزيرة بالدقيقة 21 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه بالدقيقة 33.

وتمكن خلفان مبارك الرازي من تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 41 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة برباعية دون رد.

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(📸: @SPL ) pic.twitter.com/nRfFc0cl2V — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

عبد الله رمضان لاعب الجزيرة، تمكن من تسجيل الهدف الخامس لفريقه بالدقيقة 54 من زمن المباراة.

واختتم أهداف المباراة، اللاعب ناصر بارازيت عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 60، سددها على يمين حارس فريق الفجيرة.

وبذلك يرفع الجزيرة رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد الفجيرة عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر، ليواجه خطر الهبوط.