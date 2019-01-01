الدوري الإماراتي – الجزيرة يتشبث بالمركز الثالث والفجيرة ينتفض في وجه الظفرة

ختام مباريات اليوم من الجولة الـ 24 من دوري الخليج العربي الإماراتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق الجزيرة فوزاً هاماً على حساب الإمارات بثلاثية نظيفة، في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإماراتي.

شوط المباراة الأول، انتهى بالتعادل السلبي بالرغم من سيطرة الجزيرة وإهداره أكثر من فرصة محققة للتسجيل، وكذلك كانت بداية الشوط الثاني، حتى الربع الساعة الأخير من اللقاء.

وفي الدقيقة 73، تبدلت أحوال المباراة عندما سجل زايد العامري أول أهداف المباراة من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة سجل ناصر برازيت الهدف الثاني، قبل أن يضيف زميله ليوناردو الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى النقطة 44 في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن العين والوحدة أصحاب المراكز الرابع والخامس.

وفي المباراة الثانية، تمكن الفجيرة من تحقيق فوزاً عريضاً على الظفرة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب حمدان بن زايد.

المباراة بدأت سريعة، وتمكن الفجيرة من تسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق 2، 10، 19 عن طريق محمد بن يطو وفيرناندو جابريل.

واستطاع ميليسي تقليص الفارق في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف للفرسان.

مطلع الشوط الثاني لم يختلف كثيراً عن الأول، حيث سجل أحمد موسى الهدف الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يسجل بن يطو الهاتريك في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفجيرة إلى النقطة 18 في المركز الثامن عشر، بالتساوي مع الإمارات صاحب المركز قبل الأخير بفارق الأهداف.