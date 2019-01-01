الاتحاد الإماراتي يُوضح حقيقة المفاوضات مع كالديرون لتدريب الأبيض

الاتحاد أقال فان مارفيك

نفى محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة الإماراتية الأخبار المتداولة في السوشيال ميديا حول وجود مفاوضات بين الاتحاد والمدرب الأرجنتيني كالديرون لتولي مهمة تدريب المنتخب خلال الفترة القادمة.

وأوضح بن هزام أن أمر المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي سيُحسم من قبل اللجنة الانتقالية التي سيتم اختيارها بواسطة الجمعية العمومية التي ستُعقد يوم السبت القادم.

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وكان مروان بن غليظة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي وبعد أعضاء المجلس قد تقدموا باستقالتهم على خلفية النتائج السيئة لمنتخب الإمارات مؤخرًا، خاصة سقوطه أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وخروجه من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 24 بالخسارة أمام قطر والعراق والفوز على اليمن.

وجاءت تلك الاستقالة بعدما اتخذوا قرارًا بإقالة المدرب بيرت فان مارفيك لسوء نتائج الأبيض تحت قيادته، خاصة في خليجي 24 التي أقيمت في قطر مؤخرًا وانتهت بتتويج المنتخب البحريني باللقب لأول مرة في تاريخه.

المدرب الهولندي تولى تدريب منتخب الإمارات في 20 مارس الماضي، وقد قاده في 11 مباراة فاز في 6 وخسر 4 وتعادل في واحدة.