الدوري الإسباني 2021-21 .. تحديد موعد الكلاسيكو وديربي مدريد

إعلان موعد المباريات الجديد..

أُجريت مساء الأربعاء قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2021-21، وأسفرت عن مواجهات صعبة في البداية لقطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة.

النادي الكتالوني سيتعين عليه استضافة أحد أفضل فرق الليجا في الموسم الماضي، ريال سوسييداد في ملعب كامب نو، فيما يلتقي ريال مدريد خارج الديار مع ديبورتيفو ألافيس.

أما حامل اللقب أتلتيكو مدريد فيخرج في رحلة صعبة لمواجهة سيلتا فيجو.

ما هو موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

وتحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الأول يوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب كامب نو.

فيما سيكون كلاسيكو الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 20 مارس 2022.

ما هو موعد ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو؟

أما ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فسيقام أولًا في سانتياجو برنابيو 12 ديسمبر 2021.

أما الإياب بملعب واندا ميتروبوليتانو، فسيكون يوم الثامن من مايو 2022.

مزيد من التفاصيل بعد قليل..