الدوري الإسباني 2019-20 | متى يبدأ الموسم؟ وما هو موعد الإعلان عن جدول المباريات؟

لن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني قبل شهر أغسطس المقبل ولكن الإثارة ستكون حاضرة بمتابعة جدول مبارياته عندما يُعلن عنه قبل انطلاق الموسم

تمكن فريق برشلونة من الحفاظ على لقب الدوري في موسم 2018-19 والفوز به بسهولة ليتوج بالبطولة للمرة رقم 26 في تاريخه، مستغلاً حالة التخبط الكبيرة التي يمر بها الغريم ريال مدريد وكذلك التراجع الكبير في مستوى أتلتيكو مدريد وعدم وجود أي فريق آخر غيرهما قادر على مقارعة العملاق الكتالوني على الصعيد المحلي في العامين الماضيين منذ مجئ مدرب بلباو السابق "أرنستو فالفيردي"

من المتوقع أن تكون هناك ردة فعل قوية من جانب الملكي الذي لم تتحسن نتائجه حتى مع عودة زين الدين زيدان وبات من الواضح أن الفريق بحاجة إلى الكثير من الصفقات الهامة لاستعادة رونقه مجدداً وكذلك نفس الحال بالنسبة لأتلتيكو مدريد خاصةً وأن نجم الفريق "جريزمان" أعلن عن رحيله في الصيف المقبل، ليضع سيميوني في ورطة لأن صفقاته الهجومية مؤخراً باءت بالفشل، فهل سيستطيع تعويض النجم الفرنسي؟

في هذا التقرير، سيأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على موعد بداية الموسم الجديد المُنتظر، ومتى سيُعلن عن جدول المباريات؟ وما هو أكثر من ذلك

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متى سينطلق الدوري الإسباني لموسم 2019-20؟

سيشهد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني غياب الثلاثي رايو فاليكانو، جيرونا وهويسكا عن المنافسة بعد هبوطهم إلى دوري الدرجة الثانية الذي لم يحسم التأهل منه سوى فريق واحد حتى الآن وهو أوساسونا، وسيبدأ يوم 18 أغسطس على أن ينتهي في يوم 24 مايو من عام 2020.

كما هي العادة في إسبانيا، ستكون هناك فترة عطلة شتوية تبدأ مع فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس يوم 25 ديسمبر على أن تستمر لمدة أسبوعين على أقل تقدير، ليستغل كل اللاعبين تلك الأجازة من أجل قضاء ذلك الوقت مع عائلاتهم والاسترخاء قليلاً من كرة القدم من أجل إكمال الموسم بنفس الهمة والنشاط ومحاولة تقليل فرصة التعرض للإصابات بقدر الإمكان.

من المنتظر أن تكون بطولة الموسم المقبل هي النسخة رقم 89 في تاريخ الدوري الذي يملك ريال مدريد الرقم القياسي في مرات الفوز به بواقع 33 لقب وبفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه وغريمه الأزلي فريق برشلونة الذي يسعى لمواصلة السيطرة وتقليص الفجوة أكثر فأكثر، وفي المركز الثالث يأتي أتلتيكو مدريد والذي توج بالدوري 10 مرات فقط طيلة تاريخه.

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متى سيُعلن عن جدول مباريات الإسباني لموسم 2019-20؟

لم يتم الإعلان بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني والذي سينطلق يوم 18 أغسطس المُقبل، ولكن المتوقع أن يحدث ذلك قبل بدايته بقليل، وهو ما ينتظره عشاق الكبيرين برشلونة وريال مدريد بشغف كبير سعياً لمواصلة الكتلان للسيطرة المحلية، وأملاً من محبي الملكي في انتفاضة الفريق مع زيدان بعد أن يتعاقد مع اللاعبين الذي يحتاجهم في سوق الانتقالات الصيفية.

بمجرد الإفصاح عن تفاصيل لقاءات الموسم الجديد، سيتم التركيز بشكل كبير على مباريات الكلاسيكو التي لن تفقد رونقها مهما كانت الحالة الفنية لإحدى طرفيها سيئة مثل ريال مدريد في الموسم الماضي والذي تلقى الخسارة أمام برشلونة ذهاباً وإياباً بخماسية إبان تواجد لوبتيجي وبثلاثية برفقة المدرب الأرجنتيني المؤقت سانتياجو سولاري، قبل أن يقرر بيريز إعادة زيدان مرة آخرى.