الدوري الإسباني| هدف عكسي يبقي على أنفاس أتلتيكو مدريد الأخيرة

هدف نظيف يقود الأتلتي للفوز على بلد الوليد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع 35 للدوري الإسباني.

البداية أتت في الدقيقة 9 بتسديدة من سيرجيو جوارديولا لاعب بلد الوليد تصدى لها يان أوبلاك ببراعة معتادة.

وفي الدقيقة 14 أهدر أنتوان جريزمان فرصة التقدم للأتلتي بجوار القائم بعد تمريرة من ألفارو موراتا.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل رودري على حساب توماس بارتي في صفوف الروخيبلانكوس.

وفي الدقيقة 56 أجرى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو تبديله الثاني بنزول أنخيل كوريا بدلاً من فيليبي لويس.

أخيراً أتى الهدف في الدقيقة 66 بعد محاولة فاشلة من قبل خواكين فيرنانديز لإبعاد عرضية بالرأس، فحولها إلى شباكه عن طريق الخطأ.

في الدقيقة 70 اختتم سيميوني تبديلاته بنزول فيكتور فيتولو بدلاً من ألفارو موراتا.

وفي الدقيقة 87 طالب لاعبو بلد الوليد باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم قرر اللجوء إلى تقنية الفيديو عقب توقف اللعب، ليرفض احتسابها عقب مراجعة اللقطة.

بذلك يحتفظ أتلتيكو بالرمق الأخير في منافسته لبرشلونة المتصدر على الليجا، مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط، وللبارسا مباراة الليلة ضد ليفانتي يمكنه حسم المسابقة رسمياً من خلالها إذا حقق الفوز.