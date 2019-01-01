الدوري الإسباني| مايوركا ينجو ببطاقة النهائي على حساب ألباسيتي

هدف بيلا لم يكن كافياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ألباسيتي على ضيفه مايوركا بهدف دون رد في إياب نصف نهائي الملحق المؤهل لليجا.

سجل جيريمي بيلا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، إلا أنه لم يكن كافياً للتأهل.

وخسر ألباسيتي ذهاباً خارج ملعبه بهدفين دون رد، ليتأهل مايوركا بمجموع المباراتين 2-1.

وسيلتقي مايوركا بديبورتيفو لاكورونيا الذي تغلب على ملقا 5-2 بمجموع المباراتين (4-2 \ 1-0).

يذكر أن أوساسونا وغرناطة قد حسما تأهلهما إلى الليجا بالمركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الثانية.