الدوري الإسباني | سواريز يصفع آمال ريال مدريد، وبرشلونة يخرج من السباق رسميًا

مباريات مثيرة للغاية..

وّجه لويس سواريز صفعة إلى آمال ريال مدريد في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، بعدما قاد أتلتيكو مدريد للفوز على أوساسونا بالدقائق الأخيرة بهدفين لهدف، في الجولة 36.

وأقيمت مباريات الجولة 37 بنفس الوقت، فكان ريال مدريد يلعب مع أتلتيك بيلباو في سان ماميس، وكذلك برشلونة مع سيلتا فيجو في كامب نو.

الأهداف بدأت في كامب نو، حيث تقدم ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 28، قبل أن يتمكن سانتي مينا من التعديل لصالح الضيوف في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، استطاع ريال مدريد أن يتقدم عبر ناتشو فيرنانديز بالدقيقة 68، في الوقت الذي فجّر فيه أوساسونا مفاجأة ضخمة بالتقدم على أتلتيكو مدريد بهدف أنتي بودمير بالدقيقة 75.

إن استمرت الأوضاع هكذا لوصل ريال مدريد إلى الصدارة قبل النهاية بجولة، لكن كتيبة دييجو سيميوني عادت من بعيد، وانهار برشلونة على الجبهة الأخرى.

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رينان لودي استطاع التعادل لأتلتيكو مدريد، وبالتبعية التساوي في النقاط مع ريال مدريد، قبل أن يتدخل لويس سواريز بالدقيقة 88 ويحرز الهدف الثاني الذي ضمن الحفاظ على الصدارة للروخي بلانكوس.

أما برشلونة فكان يعاني الأمرين بنفس الدقائق، حيث طُرد كليمون لونجليه وتمكن سانتي مينا من وضع الهدف الثاني بالدقيقة 89.

بهذه النتائج، خرج برشلونة تمامًا من صراع لقب الدوري الإسباني بتجمد رصيده من النقاط عند النقطة 76.

أتلتيكو مدريد واصل صدارته ووصل إلى النقطة 83 بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي بات يحتاج إلى الفوز على فياريال الجولة المقبلة مع تعادل أو هزيمة جاره أمام بلد الوليد، للحفاظ على درع الليجا.