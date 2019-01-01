الدوري الإسباني| ريال سوسييداد يزيد أوجاع ريال مدريد بثنائية

طرد لوكاس فاسكيز زاد الأمور سوءاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ريال سوسييداد على مضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإسباني.

بدأ ريال مدريد بتشكيل مكون من: كورتوا – كارفاخال – فاران – راموس – مارسيلو – كروس – كاسيميرو – مودريتش – فاسكيز – بنزيما – فينيسيوس اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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فيما دفع سوسييداد بكل من: رولي – إلوستوندو – لورينتي – مورينو – مونوز – ميرينو – إيارامندي – زوروتوزا – يانوزاي – ويليان جوزيه – أويارازابال

البداية أتت سريعة للغاية بارتكاب كاسيميرو ركلة جزاء سجل منها ويليان جوزيه الهدف الأول في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة العاشرة أضاع كريم بنزيما فرصة التعويض بجوار القائم، تلاه لوكا مودريتش في الدقيقة 23 بتسديدة تصدى لها جيرونيمو رولي بسهولة.

وفي الدقيقة 38 وصلت ركنية إلى كاسيميرو ولكنه حولها فوق العارضة، ثم حاول لوكاس فاسكيز بكرة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال سوسييداد 1-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني حاول رافاييل فاران بتسديدة في الدقيقة 49 تصدى لها رولي، ثم أتى ميكيل أويارازابال بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة التالية، قبل لحظات من مرور تسديدة فينيسيوس جونيور بجوار القائم.

وفي الدقيقة 57 أجرى سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد تبديله الأول بنزول إيسكو بدلاً من كاسيميرو، ولكن في الدقيقة 61 غادر فاسكيز أرض الملعب بالإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 69 حل جوسيبا زالدوا بدلاً من أريتز إليوستوندو، ثم روبن باردو بدلاً من ميكيل ميرينو في الدقيقة 73.

على الناحية الأخرى حل سيرجيو ريجيليون بدلاً من مارسيلو في الدقيقة 77، ثم داني سيبايوس بدلاً من توني كروس في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 أتى الهدف الثاني بعد عرضية من ويليان خوسيه إلى روبن باردو الذي أودعها برأسه في شباك تيبو كورتوا ليحسم المباراة.

بذلك يرفع سوسييداد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 30 نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يلاقي خيتافي الليلة.