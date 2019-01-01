الدوري الإسباني | جريزمان يقود برشلونة للفوز الأول في غياب ميسي

النجم الفرنسي يلمع في وقت الحاجة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب برشلونة الإسباني على ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع الثاني لليجا.

بدأ برشلونة بتشكيل مكون من: تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – لونجليه – ألبا – روبرتو – بوسكيتس – دي يونج – بيريز – جريزمان – رافينيا

فيما دفع بيتيس بكل من: مارتن – إيمرسون – بارترا – سيدني – ألفونسو – كاناليس – خواردادو – كارفاليو – تيو – لورين – فقير

البداية أتت في الدقيقة 15 بهدف من نبيل فقير، بعد بينية رائعة من لورين، إلا أن برشلونة الذي أظهر أداء أفضل من مباراة أتلتيك بلباو السابقة رغم استمرار الغيابات، لم يصدر الكثير من الخطورة حتى سدد رافينيا رأسيته التي تحولت إلى ركنية في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 41 من بينية طولية أرسلها سيرجي روبرتو، سجل أنتوان جريزمان نجم الهجوم الجديد أول أهدافه الرسمية بقميص البلوجرانا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 50، تلقى جريزمان تمريرة أخرى من روبرتو ليودعها الشباك مانحاً برشلونة الأفضلية.

لاحقاً سجل الواعد كارلس بيريز الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد تمريرة حاسمة من الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، قبل 4 دقائق منا الهدف الرابع بتوقيع الظهير الأيسر جوردي ألبا.

وفي الدقيقة 74 دفع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بأرتورو فيدال على حساب سيرجيو بوسكيتس، ليسجل الخامس في الدقيقة 77 بعد تمريرة من جريزمان.

وفي الدقيقة 78 حل الواعد انسو فاتي على حساب بيريز، فيما سجل بيتيس هدفه الثاني بواسطة لورين في الدقيقة 79، وأخيراً أتى الظهير الجديد جونيور فيربو على حساب رافينيا في الدقيقة 81.

بذلك يصحح برشلونة مساره عقب الخسارة الأولى، ليحقق أول 3 نقاط ويحتل بهم المركز التاسع، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد الذان حققا العلامة الكاملة حتى الآن في الصدارة والوصافة.