الدوري الإسباني| جريزمان يقود أتلتيكو مدريد لتقاسم الصدارة مؤقتاً مع برشلونة

فارق الأهداف لا يزال لصالح الكتلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر لليجا.

تقدم نيكولا كالينيتش في الدقيقة 26 بعد تمريرة حاسمة من أنتوان جريزمان. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وفي الدقيقة 45 سجل جريزمان ثاني الأهداف من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الروخيبلانكوس 2-0.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى أتلتيكو أول الأهداف في شباكه بتمريرة من ميتشيل وتسديدة من فيرناندو كاليرو.

وفي الدقيقة 60 أجرى دييجو سيميوني مدرب الأتلتي أول التبديلات بنزول توماس بارتي بدلاً من فيليبي لويس، قبل 3 دقائق من هدف التعادل العكسي بواسطة ساؤول.

وفي الدقيقة 69 أتى فيتولو على حساب كالينيتش، ثم جيلسون مارتينز بدلاً من أنخيل كوريا في الدقيقة 75.

ختاماً سجل جريزمان هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد أن أتته الكرة من ستيفان سافيتش، لتنتهي المباراة باحتلال أتلتيكو المركز الثاني بـ31 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر الذي سيلاقي ليفانتي غداً، فيما بقي بلد الوليد في المركز الثاني عشر بـ20 نقطة.