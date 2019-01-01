الدوري الإسباني | برشلونة يواصل مسلسل السقوط بالخسارة أمام غرناطة

تغلب غرناطة على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد في كبرى مفاجآت الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

بدأ برشلونة اللقاء مجرداً من نجمه ليونيل ميسي الذي اضطر للبقاء على دكة البدلاء طوال الشوط الأول، الذي شهد مفاجأة أخرى غير سارة للكتلان في بدايته.

جاء ذلك حيث سجل رامون عزيز هدف التقدم للفريق عقب قرابة 75 ثانية من انطلاق المباراة، ليمنح التقدم إلى أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 15 حاول انتونيو بويرتاس إلا أن مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة تصدى للكرة ببراعة.

مع انطلاق الشوط الثاني حل أنسو فاتي على حساب جونيور فيربو، فيما أتى ليونيل ميسي المنتظر بدلاً من كارلس بيريز.

وفي الدقيقة 58 حل كارلوس فرنانديز على حساب روبرتو سولدادو، ثم ألفارو فاديو بدلاً من داروين ماتشيس في الدقيقة 62.

في الوقت ذاته اختتم برشلونة تبديلاته بنزول أرتورو فيدال بدلاً من إيفان راكيتيتش، قبل أن يحتسب حكم اللقاء بمعاونة تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح غرناطة، سجل منها ألفارو فاديو الهدف الثاني.

بتلك النتيجة يحتل غرناطة صدارة الليجا مؤقتاً بـ10 نقاط، فيما يحتل برشلونة المركز السابع بـ7 نقاط من 5 مباريات.