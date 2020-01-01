الدوري الإسباني | أتلتيكو مدريد يرتقي سلم الصدارة بالفوز على فالنسيا

انتصر أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على فالنسيا في الجولة 11 من الدوري الإسباني ليرتقي للصدارة.

أتلتيكو مدريد سيطر على المباراة وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق حارس فالنسيا.

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وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة للروخي بلانكوس ولكن دفاع فالنسيا وقف سدًا منيعًا أمام الهجمات المختلفة.

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وجاءت الدقيقة 79 لتشهد الهدف الأول من جانب أتلتيكو مدريد بعد عرضية من أنخيل كوريا ارتطمت بمدافع الخفافيش لاتو لتتحول في الشباك.

محاولات فالنسيا لإدراك التعادل لم تكن خطيرة بما يكفي ليسقط الفريق مرة أخرى على ملعبه ويخسر أمام أتلتيكو مدريد.

بهذه النتيجة، تصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة بصورة مؤقتة قبل مباراة ريال سوسييداد أمام فياريال.

بينما يتواجد فالنسيا في المركز العاشر برصيد 12 نقطة ويتعرض للخسارة الخامسة في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الإسباني حتى الآن لكنّه يعاني في أوروبا ولديه مواجهة صعبة ضد بايرن ميونخ في منتصف الأسبوع.